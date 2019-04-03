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Своя «Медианаковальня» появилась в ПсковГУ

3 апреля состоялось очередное заседание Пресс-клуба ПсковГУ, в работе которого приняли участие студенты, журналисты и преподаватели. Путем голосования было утверждено название клуба – «Медианаковальня», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

С обравшиеся поговорили на тему «Журналистика и реклама: границы дозволенного». Также гости клуба обсудили, какую рекламу этически допустимо размещать в СМИ и какая реклама «работает». Кроме того, участники пресс-клуба выяснили, могут ли СМИ прожить без рекламы, как относиться к скрытой рекламе и нужно ли указывать, что какая-либо публикация является платной.