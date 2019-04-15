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Глобальная реновация: в ПсковГУ планируется ремонт студенческих общежитий и учебных корпусов

26.04.2019 14:14|ПсковКомментариев: 0

В ПсковГУ утверждена Программа ремонтных работ на 2019-2023 годы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в план входит благоустройство учебных корпусов и студенческих общежитий университета. Ремонтные работы уже закончились в общежитии по ул. Карла Маркса (заменено 230 окон, осталось 68) и учебных корпусах на ул. Льва Толстого, д. 6, Яна Фабрициуса, д. 16 и ул. Ленина, д.8.

До 2023 года планируется провести ряд капитальных и текущих ремонтов в зданиях ПсковГУ: обновления аудиторного и жилого фонда, хозяйственных построек, ремонта кровель, фасадов, ремонта или модернизации инженерных сетей. Рассказываем подробно о планах по ремонту на каждом объекте.

Итак, ремонтные работы коснутся следующих объектов университетского кампуса:

Общежитие по ул. Ротная, д.37

В общежитии запланирован ремонт общих коридоров, жилых комнат, умывальных комнат на всех этажах здания. Планируется замена окон на стеклопакеты, замена дверей, ремонт комнаты отдыха.

Общежитие по ул. Инженерная, д.8

Замена окон, ремонты комнат, учебного класса и умывальных комнат запланированы в общежитии по ул. Инженерная, д. 8. Также планируется ремонт и замена сантехники в 4-х душевых комнатах общежития.

Общежитие по ул. Л. Толстого, д.42

В девятиэтажном панельном здании по ул. Толстого, д. 42 – общежитии ПсковГУ квартирного типа – будет проведен ремонт части квартир и ремонт коридоров, ведётся ремонт кровли с окончанием работ 31 мая текущего года.

Общежитие по ул. В. Шуйского, д.6

Здание общежития по ул. Воеводы Шуйского, д. 6 построено в 1953 году. Ремонта требуют кровля, холл, кухни, коридоры, лестницы. Заканчивает ремонт душевых комнат. Срок окончания работ - 15 мая. Проведён ремонт части фасада.

Колледж ПсковГУ (включает объекты по ул. Я. Фабрициуса, д.16 и д.16а, ул. Металлистов, д.14 и д.16)

На территории колледжа университета расположены мужское общежитие, женское общежитие, 2 учебных корпуса, спортклуб и столовая. В учебных корпусах запланирован ремонт аудиторий и коридоров, замена окон, кровельные работы. В общежитиях планируется заменить окна и двери, отремонтированы санузлы, коридоры и комнаты, требующие ремонт. В общежитии по ул. Металлистов, д.14 отремонтируют крышу. Выполнен ремонт фасада корпуса по ул. Яна Фабрициуса, д. 16.

Комплекс строений по ул. Красноармейская (включает объекты по ул. Красноармейская, д.1, ул. Р. Люксембург, д.6а и д.6б)

В учебных корпусах кампуса по ул. Красноармейской, где расположены факультеты образовательных технологий и дизайна и юридический факультет, планируется замена окон в коридорах 1 и 2 этажа, переходах между корпусами, аудиториях, читальном зале, библиотеке, архиве, гардеробе. Также запланирован ремонт помещений аудиторий, лестничных клеток, мастерских. В текущем году будет выполнен ремонт чердачных перекрытий, ремонт кровли. Срок исполнения – до 1 июля. В зданиях общежития отремонтируют душевые, санузлы, 30 комнат, заменят окна. В мансарде, где расположены учебные аудитории факультета образовательных технологий и дизайна, подлежат ремонту 7 аудиторий. В общежитии по ул. Р.Люксембург, д.6а заменят окна, отремонтируют блок комнат, холл и коридоров, заменят оконные рамы. Общежитие по ул. Р.Люксембург ждет ремонт кухни, коридора и комнат на 3 этаже, а также ремонт помещений 1 и 3 этажей общей и кровли.

Комплекс строений по ул. Л. Толстого (включает объекты по ул. Л. Толстого, д.4 и д.4а, д.6а и д.6а, ул. Плехановский посад, д.25)

Так называемый «политехнический кампус», где расположены факультет инженерных и строительных технологий, факультет менеджмента, финансово-экономический факультет, включает в себя несколько корпусов. В лабораторном корпусе будут заменены окна, проведен ремонт лестниц и коридоров, аудиторного фонда, санузлов, кровли. В административном корпусе запланирован ремонт кабинетов и аудиторий, коридоров, замена окон и обновление санузлов. Также в корпусе отреставрируют актовый зал, в котором сейчас располагается Открытый студенческий театр ПсковГУ «Ахтеатр». Запланирован ремонт перехода к приемной комиссии.

В других корпусах также проведут реновацию: здания требуют ремонта кровли, аудиторного фонда, санузлов, замены окон, обновления коридоров и лестниц. Ремонтные работы затронут и спорткомплекс.

Учебный корпус по ул. Ленина, д.8

Учебный корпус по ул. Ленина, д.8 - трехэтажное кирпичное здание, построенное до 1917 года. В корпусе располагаются аудитории и лаборатории факультета вычислительной техники и электроэнергетики. Работы проведут в 6 аудиториях, 10 лабораториях, коридорах. Полностью отремонтирован фасад.

Комплекс строений на пл. Ленина (включает объекты на пл. Ленина, д.2, по ул. К. Маркса, д.1)

В главном учебном корпусе ПсковГУ на пл.Ленина, д.2, где расположены факультет русской филологии и иностранных языков и физико-математический факультет, будет проведен ремонт 19 аудиторий, коридоров, санузла и фасадов, частичный ремонт фасада, замена окон; отремонтируют спортивный зал. Работы уже начались.

На общежитии по ул. Карла Маркса проведён весь комплекс работ по ремонту фасада. Продолжается ремонт кухонь. Будет закончен ремонт туалетов и лестничных клеток.

Учебный корпус по ул. Некрасова, д.24

В учебном корпусе ул. Некрасова, д.24, где сейчас расположены направления подготовки и специальности психологического образования, заменят окна, произведут частичный ремонт кровли и фасада, отремонтируют 2 аудитории и 2 иных помещения.

Учебный корпус по ул. Советская, д.21

Ремонт 37 аудиторий общей площадью, 3 лабораторий, коридоров, окон, санузла, а также реставрация фасада и кровли будет проведена в корпусе на Советской, где располагаются аудитории и лаборатории факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, а также зоологический музей.

Учебный корпус по ул. Л. Поземского, д.6

В учебном корпусе исторического факультета сравнительно недавно был проведён ремонт учебных аудиторий, коридоров и лестниц. В плане – частичный ремонт фасада, входного крыльца.

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Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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