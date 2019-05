Универ / Студенческий городок

В Пскове начал работу международный молодежный конгресс «Интернациональное содружество»

В Пскове начал работу международный молодежный конгресс «Интернациональное содружество», который проходит в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Торжественное открытие конгресса состоялось 23 мая в большом зале СРП «Простория», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В мероприятии принимают участие представители российских и зарубежных ассоциаций, студенты российских и зарубежных вузов.

«All nations are welcome, welcome to Hansa (Все нации, добро пожаловать. Добро пожаловать на Ганзу)», - с этих слов началась торжественная церемония открытия.

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина в приветственном слове отметила, что за время научно-практической конференции, которая длится уже третий день, начиная с 21 мая, в Пскове побывали 1700 участников. Для гостей масштабного мероприятия, по ее словам, была подготовлена обширная деловая, научная и молодежная программа.

На международном молодежном конгрессе присутствуют гости из 30 регионов и около 14 студенческих делегаций.

«У вас самая яркая пора, когда можно пробовать, учиться, узнавать новое и знакомиться. Наш конгресс предоставляет такую возможность. Коммуницируйте, узнавайте, общайтесь, и пусть у вас все будет только на пять», - призвала студентов Наталья Ильина.

Заместитель президента Ассоциации иностранных студентов Санан Гамидов поблагодарил организаторов форума за возможность вникнуть в молодежную культуру, в том числе зарубежную. По его словам, сегодня многие студенты из разных стран мечтают получить образование в России.

«В ПсковГУ учится очень талантливая и очень умная молодежь, и мне очень приятно осознавать, что наше будущее на самом деле в надежных руках», - добавил он.

Председатель Объединенного совета обучающихся ПсковГУ Магнус Лонг в свою очередь назвал научно-практическую конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» прекрасным опытом перед предстоящими 39-ми Международными Ганзейскими днями в Пскове.

«Это прекрасный опыт для студентов и нашего города, как возможность познакомиться с другими городами и культурами, привыкнуть к атмосфере, в которой еще предстоит побывать Пскову и ПсковГУ во время Ганзы», - отметил он.

По его словам, к международному молодежному конгрессу студенты подготовили огромное количество мероприятий, на которых они смогут продемонстрировать свои навыки и познакомится с культурами других наций.

«Мы постарались сделать все, чтобы это было максимально интересно и увлекательно», - заключил он.

Добавим, что в рамках конгресса будут работать круглые столы, проектные офисы, дискуссионные и интерактивные творческие и интеллектуальные площадки и даже студенческая ярмарка.

Завершится мероприятие концертом национальных культур «Студенческая Ганза» и студенческим проектом «Мировидение».