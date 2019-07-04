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Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина о новых направлениях университета, псковской Ганзе и кадровых проблемах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной» с участием врио ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил с ней грядущие преобразования в вузе, кадровые проблемы региона и сегодняшнюю ценность высшего образования.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели, это программа «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Максим Костиков. Сегодня в нашей студии собственной персоной Наталья Ильина, врио ректора Псковского государственного университета. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.

Наталья Ильина: Максим, здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Максим Костиков: Псковский государственный университет существует уже 10 лет. Псковская общественность: представители региональной власти, работодатели, деятели науки и культуры, очень большие надежды возлагали на появление регионального университета, ведь не секрет, что одна из главных проблем нашей области - демографическая ситуация, ежегодно усугубляющаяся оттоком молодых людей, профессиональных кадров. Во всех сферах региону не хватает молодых специалистов. Естественно, в этом плане все рассматривали ПсковГУ как опорный, регионообразующий проект, с помощью которого область сможет переломить негативную тенденцию и двинуться вперед. Вы уже несколько месяцев руководите вузом. Вам досталось непростое наследство с определенными проблемами, связанными с этапами роста. Как в целом вы, с учетом вашего опыта, на фоне вашей предыдущей работы в высших учебных заведениях, оцениваете сегодняшний потенциал университета? Готов ли ПсковГУ к той миссии, которую на него возложили не только профильное министерство, но и местное сообщество?

Наталья Ильина: На этот вопрос можно ответить с трех позиций. Во-первых, мы должны сказать, что на ландшафте вузов Российской Федерации - более тысячи вузов, которые являются государственными, и в сфере этих вузов Псковский государственный университет - многопрофильный классический университет, который имеет региональный статус, именно региональную специфику, который выдает дипломы государственного образца. Все образовательные программы - аккредитованные. Это университет, который реализует и среднее профессиональное образование (СПО), и высшее образование, и имеет ряд профориентационных проектов. То есть это университет, который есть практически в каждом регионе, и задачи, которые перед ним стояли и стоят, тоже средненькие. В рамках таких задач стартануть и показать передовую позицию на федеральном уровне, дать студенту возможность трудоустроиться туда, куда хочется, к классному инвестору, практически невозможно. Я согласна, что команда под руководством Юрия Анатольевича Демьяненко сделала большой и главный шаг. Она сделала объединенный университет, объединила пять учреждений. Мы говорим сейчас о педагогическом университете, так называемом в народе политехе и трех структурных учреждениях СПО. Чтобы сформировать, связать образовательные программы, ресурсы, кампус - нужна была огромная управленческая ситуация, которая уже закончилась. И сегодня университет, получив такую стартовую позицию, должен ставить перед собой новые задачи.

Максим Костиков: Давайте как раз об этом поговорим. Итак вы оценили наследие, которое вам досталось, посмотрели те профессиональные кадры, которые есть, научную базу, материальные ресурсы. Какие основные стратегические направления, главные задачи вы видите для себя? Может быть, это видно на базе имеющихся сегодняшних проблем? Как бы вы сформулировали топ сверхважных задач или основных целей?

Наталья Ильина: Приезжая в Псковский государственный университет, я для себя отметила топ-4, и в первую очередь, когда встречалась с коллективом и анонсировала себя как руководитель, я говорила об этих генеральных направлениях. Я держусь этих направлений и четко, методично, вместе с командой - с коллективом, который правильно это воспринял, мы идем к достижению целей.

Первое - совместно с регионом встроиться в национальные проекты. И сейчас могу сказать о трех национальных проектах, в которые сейчас встраивается университет - «Образование», «Наука», а также нацпроект - «Развитие среднего и малого бизнеса». При этом развитие среднего и малого бизнеса - это непосредственная инициатива, заслуга Михаила Юрьевича Ведерникова. Он поверил в университет. Сегодня университет должен оправдать ожидания в плане создания аналитического центра федерального уровня по проблеме развития платформы технологического предпринимательства на базе нашего вуза. Это первое направление встраивания университета в нацпроекты совместно с регионом.

Второе - это модернизация образовательных программ под запросы абитуриентов и под запросы работодателей. Мы уже проанализировали портфель проектов, который у нас сейчас есть, и сейчас предоставляем, как минимум, 5 образовательных программ по разным направлениям. Мы четко сказали, что оставляем инженерную школу. Мы оставляем социогуманитарную школу, если говорить о теологии, о подготовке управленцев и юристов. Мы отдельно развиваем медицинский профиль. И, в рамках гуманитарной составляющей мы готовим журналистов, филологов в новом портфеле форматов.

Третье направление - студенческий городок. Причем, не с позиции общежития, а студенческий городок, открытый для разных категорий. Не только для студентов, но и для приглашенных преподавателей и для различных форматов проектных групп преподавательского состава нашего университета. И третье - студенческий городок, открытый для населения: и для школьников, и для взрослых. То есть кампус - не просто как место жительства, а место реализации, активности.

Максим Костиков: То есть это не новая «общага», а целый микрорайон, который делается не только для студентов, но и для университета в целом, для городской среды. У меня возник вопрос по такому понятию как «опорный вуз». Не так давно наш университет получил этот статус, но для многих это несколько непонятное определение. Что значит «опорный вуз»? Какие он дает преимущества и возможности? Какие требования к вузу в связи с тем, что он опорный? Соответствует ли ПсковГУ этому статусу? У нас в стране, и в том числе в системе образования, бывает, когда красиво названные вещи не всегда соответствуют реальному положению вещей.

Наталья Ильина: Чтобы ответить на вопрос, я немного включусь в историю вопроса. Внутри Российской Федерации, в рамках политики министерства науки и высшего образования, существует так называемая конкурсная история или конкурсный статус ряда вузов. И внутри Российской Федерации сейчас существует два типа университетов. Это университеты «5-100», которые направлены на международную конкурентоспособность, а вторая конкурсная история - опорные университеты. И я напомню, что в рамках нацпроекта «Образование» опорных университетов по Российской Федерации должно быть 80. Сейчас их 33. Миссия опорных университетов, сама конкурсная процедура и задачи этих вузов заключается в том, чтобы убрать закрытость федеральных университетов. Посмотрите, что происходило: раньше университеты рассматривали себя только с позиции подготовки кадров по контрольным цифрам приема, которые давал учредитель, и больше - не трогайте. То есть проблемы региона будто бы не касаются.

Максим Костиков: Они сами по себе.

Наталья Ильина: Совершенно верно. То есть мы же федералы, и для нас в данном случае региональная политика или региональные запросы где-то далеко. А ведь университеты - это центры, в которых мощнейший экспертный потенциал для развития территории.

Максим Костиков: То есть они не работали на регионы, на внутренние задачи субъектов Федерации.

Наталья Ильина: Совершенно верно. У них не было такой миссии. Сегодня в рамках опорных университетов я считаю, это один из самых успешных проектов министерства. Университеты узнали, что они собой представляют с ресурсной точки зрения, и не столько с позиций подготовки кадров, экспертов и исследовательской составляющей. Обращается внимание на то, какие кадры нужны для региона в рамках стратегии развития этого региона, какие исследовательские программы, международные проекты нужны с позиции долгосрочного развития территории, какие активности, запросы у населения к этому университету. И университет уже не может и не имеет права говорить о том, что «это не моя проблема, не мой запрос». Вуз должен оценить этот опрос и дать грамотное экспертное решение и уже совместно с регионом, за счет консолидирования разных источников, совместно ответить на запрос, как мы сделали это в рамках создания Центра дополнительного образования при университете и совместно с регионом подали на создание Дома научной коллаборации - центра по дополнительному образованию.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Хотел бы задать Наталье Анатольевне несколько вопросов. Говорят, с начала лета общежития ПсковГУ интенсивно освобождались от студентов, чтобы в этих зданиях могли разместиться гости Ганзы. Если это правда, как вы оцениваете уровень подготовки общежитий к приему гостей? И как студенты отнеслись к тому, что им пришлось освободить свои комнаты? И вдогонку: будут ли псковские студенты задействованы в проведении Ганзы, и как? И еще: есть ли в псковском университете такое явление, как «коррупция», и как вы с этим боретесь? Спасибо большое.

Наталья Ильина: Спасибо за вопросы, Андрей. Об использовании общежитий Псковского государственного университета в рамках Ганзейских дней. Да, два наших общежития используются для проживания гостей. Я лично этот вопрос курировала. И как только я приехала, мы начали встречаться с управленческими студенческими комитетами этих общежитий. Вместе с ребятами отрабатывали траекторию: куда расселять студентов, что происходит с вещами, как мы ведем подготовку этих общежитий. И я уверяю, что на все вопросы об освобождении общежития, которые были заданы со стороны студентов, ответы предложили сами студенты. Мало того, в этом отношении молодежь всегда креативная - ребята воспользовались встречей с ректором, воспользовались Ганзейскими днями, чтобы модернизировать те общежития, где живут. И здесь огромное спасибо нужно сказать и оргкомитету, и федеральным властям. На улице Карла Маркса мы сделали пластиковые окна, изменили всю входную группу. Мы сделали ремонты на первом этаже. Мы заменили сервисную группу: различные стиральные машинки и так далее. Мы произвели дератизацию, санитарную обработку общежитий. За счет федеральных средств произведен большой объем работ, которые, если бы не Ганзейские дни, не были бы сделаны.

Второе: В Псковском государственном университете очень сильный волонтерский центр. При этом волонтерство в разных направлениях. Если говорить о волонтерах в рамках Ганзейских дней, то большинство задействованных студентов - это ребята из ПсковГУ. Ребята прошли обучение на базе нашего университета совместно с оргкомитетом, и есть определенные запросы, чтобы обеспечить этим ребятам комфортное сопровождение, комфортное волонтерство. Мы решаем это силами университета. Кроме того, сейчас идет такой социальный запрос… Волонтер - это всегда человек, который выполняет свою деятельность в рамках добровольчества, а мы подошли таким образом: какие еще компетенции, если ты - волонтер, тебе будут необходимы? И здесь мы предлагаем историю про образовательный трек для волонтеров или будем предлагать определенный социальный пакет. Волонтеры сейчас с нами все обсуждают, в частности, что лучше сделать, чтобы выполнять волонтерскую деятельность в рамках Ганзейских дней.

Что касается коррупции - я отвечу больше философски. Как руководитель и человек, который всю жизнь работает в университете, я абсолютно не приемлю эту ситуацию. На брифинге мы четко говорили, что мы - открытое руководство. Я говорю обо всей управленческой команде университета. И если будут случаи коррупции, с ними будем жестко разбираться.

Максим Костиков: Мы говорили о статусе опорного вуза. Мне кажется, эта тема очень интересная и очень перспективная. Я не знаю, к сожалению, как в других регионах, но в нашей области одна из главных проблем - отрыв местного сообщества от того, чем живет университет. Это касается и крупного бизнеса, и инженерно-промышленной базы, и социальной сферы, и культуры и в особенности действующей администрации, как области, так и города. Опять же, университет - это такое государство в государстве, живущий сам по себе, в отрыве от региональной повестки дня. И поэтому зачастую тех специалистов, которые нужны региону, не найти. Пожалуйста: уже не первому губернатору сложно найти кандидатов для руководства структурными подразделениями органов исполнительной власти или местного самоуправления. Везде нехватка молодых специалистах. Как вы видите решение этой проблемы? Мне кажется, здесь должна быть улица с двусторонним движением. Не только университет должен быть открыт к действующей власти, к работодателям, но и они тоже должны быть открыты и заинтересованы в этом. В том числе формировать региональный заказ. Чувствуете ли вы такую заинтересованность и поддержку?

Наталья Ильина: Максим, я хочу вам сказать три раза «спасибо» за этот вопрос, потому что, когда высказывают ряд претензий к университету, особенно к качеству подготовки, мне всегда хочется сказать: «А что ты сделал как работодатель для того, чтобы изменилось качество выпускника, который приходит?». Отвечу на вопрос тремя примерами. Первый пример - когда мы говорили о том, какие управленцы нужны в регионе, например, управленцы в сфере образования, мы с Седуновым Александром Всеволодович говорили, что в рамках нацпроекта и новых задач должны быть такие-то директора школ с такими-то компетенциями, такие-то завучи. Нужно готовить новых управленцев для школ, и в рамках этого запроса уже с октября университет начинает реализовывать сетевую образовательную программу с Высшей школой экономики, с Институтом образования высшей школы экономики. И на факультете менеджмента, под руководством Каспржака Анатолия Георгиевича и Ирины Дагаевой уже формируется новая образовательная программа по подготовке управленцев в сфере образования. Это новый эффект, новый запрос. Это новая образовательная программа. И там не просто - поступил и учишься. Она сейчас формируется в зависимости от запросов именно комитета образования. Вход в программу будет конкурсным, и с учетом высшей школы экономики, и с учетом Псковского государственного университета, и с учетом действующих успешных директоров школы. Вторая ситуация - когда мы говорим о той же самой особой экономической зоне «Моглино». Туда заходят определенные инвесторы, резиденты. Я знаю очень много примеров, когда при развитой системе включенности университетов, как правило, уже университеты заводят определенных резидентов. У нас пока другая ситуация. Могу сказать, что сейчас с двумя партнерами в «Моглино» отрабатывается создание и проектирование образовательной программы, по направлению «химия». А еще - только вчера разговаривали с резидентом по изготовлению искусственных алмазов. Это исследовательская ситуация. Но по подготовке специалистов в разные отрасли системы обороны - я говорю об инженерных кадрах - не выстроены системы. Они вместе с нами выстраивают образовательную программу, но они так и предоставляют рабочие места.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна. Моя дочь планирует стать врачом. Сейчас она окончила 9-й класс и уже очень готовится к будущей специальности. И у меня вопрос. Появятся ли новые специальности в нашем университете? Потому что было бы хорошо, если бы ребенок смог остаться в Пскове - мне бы было спокойнее. И как вы оцениваете специалистов, выпущенных нашим университетом? Действительно ли они становятся подготовленными врачами, и я могу быть спокойна за будущую профессию своего ребенка?

Наталья Ильина: Ольга Александровна, спасибо большое за вопрос. Я как мама понимаю вашу тревожность, вашу обеспокоенность и, самое главное - правильный подход к менеджменту, встраиванию своего ребенка в образовательную среду, в получение образования. В Псковском государственном университете в этом году к 1 сентября формируется и выделяется отдельный медицинский факультет. Анонсирую, что сегодня на Ученом Совете будет принято решение о создании медицинского факультета.

Максим Костиков: Поздравляю вас.

Наталья Ильина: Спасибо. Мы сейчас реализуем три образовательных программы по подготовке медицинских кадров: медицинская биохимия, медицинская кибернетика и лечебное дело. Остановимся на лечебном деле, потому что это более понятно. Это те самые врачи, о которых мы говорим.

Максим Костиков: Хочу напомнить, проект медицинского факультета достаточно долго вызывал критику со стороны и псковского медицинского сообщества, некоторых депутатов областного Собрания. А у нас в областном Собрании целых 5 враче й: своего рода депутатская группа врачей. И высказывались опасения, что не найти нам ни профессиональных кадров, ни качественного медицинского современного оборудования, нет у нас и методической базы. И что это будет отчасти профанация. Насколько университет готов к решению этой сверхсложной задачи, чтобы стать классическим университетом в европейском смысле этого слова?

Наталья Ильина: Максим, спасибо. Я еще раз повторяю, что как преподаватель я начинала на медицинском факультете. У меня специальность «микробиология и экология», но преподавала я для подготовки врачей на медицинском факультете базовую и клиническую микробиологию, и понимаю, что для подготовки врачей никакие ноу-хау не помогут. А здесь важна именно классика, классический формат подготовки врачей. Поэтому мы подходим к этому вопросу именно классическим форматом. Итак, выделение медицинского факультета как отдельного, совместно с комитетом по здравоохранению, четкое выстраивание кадровой политики. Кто будет преподавать на этом факультете? Второй момент – инфраструктурный: как базовая подготовка, так и клиническая подготовка. Здесь две базовые больницы: Псковская областная клиническая больница и Детская клиническая больница. При подготовке врачей здесь два уровня: специалитет и ординатура. Что касается специалитета, сейчас у нас - 2-a курс и, включая 2-й курс, мы имеем и кадры и инфраструктуру, потому что был сильный естественно-географический факультет в тогда еще педагогическом институте - это помогало сейчас это реализовывать. Но подготовка врачей - это цикловая подготовка с согласования министерства здравоохранения Российской Федерации. Здесь мы тоже четко держим руку на пульсе - входим в северный кластер медицинских университетов. Что нам это дает? Для нас вузом-партнером, вузом-наставником становится Северо-Западный государственный медицинский университет, и профессорско-преподавательский состав этого учреждения будет вести подготовку врачей в сетевом цикловом формате на базе Псковского государственного университета.

Максим Костиков: Правильно я понимаю: будут приезжать специалисты, читать курс по кардиологии, неврологии?

Наталья Ильина: Это будут уже признанные специалисты.

Максим Костиков: То есть, это не бывшие работники естественно-географического факультета будут преподавать, а приезжие специалисты по медицинским специальностям? А что касается завтрашнего дня, будущего? Не всегда же мы будем развивать факультет только за счет приезжих специалистов?

Наталья Ильина: А здесь с комитетом здравоохранения мы тоже договорились. Для нас это тоже очень важно. Мы сейчас ведем в хорошем смысле слова рекрутинговую ситуацию по формированию медицинского факультета. Я вам точно могу сказать, что многие медицинские факультеты, как и новый факультет, развивались на базе классических университетов именно в таком формате. Мы сейчас приглашаем семьи, и если это медицинские семьи - там, как правило, и папа, и мама, и дочка, и сын являются медиками, которые имеют ученую степень, являются действующими практикующими врачами. Могу похвалиться, что Псковскую область сейчас держат в сфере внимания молодые кадры. Как минимум, две семьи. Например, дерматовенеролог, доктор медицинских наук. Его жена - кандидат медицинских наук, детский отоларинголог. Посмотрите: наша система здравоохранения получает готовых специалистов. К тому же наш университет получает преподавателей высшей квалификации.

Звонок радиослушателя: Добрый день, меня зовут Алена. Наталья Анатольевна, подскажите, пожалуйста, планируете ли вы привлекать в вуз каких-нибудь еще зарубежных специалистов? Спасибо.

Максим Костиков: Давайте поговорим не только о привлечении зарубежных специалистов, а вообще о международных связях университета. Наш университет располагается в городе, который буквально в 40 километрах от Евросоюза. Рядом Тартуский университет, известный своей классической школой. Достаточно много университетов в Восточной Европе, в странах дальней Балтии и дальше. У многих создается впечатление, что вся международная деятельность университета заключается только в привлечении иностранных студентов из Средней Азии и из Закавказья. А это, опять же, не очень позитивно отражается на имидже университета.

Наталья Ильина: Ален, спасибо за вопрос. Я на него тоже отвечаю с трех позиций. Будет ли привлечение международных, зарубежных преподавателей? Будет. А теперь о том, в каких рамках и проектах - это очень важно! Когда я начала говорить о преобразовании портфеля образовательных программ, мы сказали, что обязательно будут сетевые образовательные программы, и эти программы рассматриваются с позиции, ведущей российский университет и университеты зарубежные. При этом за рубежом у нас есть реальные партнеры: университеты Тарту, Даугавпилса, с которыми уже не только достигнута договоренность, но и включены модули. И мы теперь в эту позицию от рамок мобильности студентов хотим ввести закрепление квалификационных компетенций тех или иных университетов. То есть помимо диплома государственного образца Псковского государственного университета наш студент может получить сертификат о прохождении той или иной компетенции вуза-партнера. Эта самая начальная ситуация, и она легкая. Но нам важно, чтобы образовательные модули были интересны студентам не только зарубежных вузов, но и Псковского государственного университета, обучающихся в европейских университетах. И отвечаю на ваш вопрос: поменяется география студентов, которые сегодня у нас обучаются. Это будет не только и не столько Средняя Азия, хотя там тоже есть хорошие ребята с качественными знаниями. Это будет Северо-Западная Европа, с который мы себя ассоциируем, говорим: «Мы же приграничная территория!». Но здесь хотелось бы пойти дальше и рассказать о следующем формате. Наши партнеры «Россотрудничество» - федерального агентства по делам СНГ - рассматривают нас не просто как площадку, а как вуз-основной партнер тех или иных вузов других стран. И мы сейчас для себя рассматриваем три страны. Это Чехия, Германия и Финляндия. И с позиции не только коротких образовательных программ, а с позиции двойных дипломов. И эта история будет продолжаться и в работе со школьниками: совместно с инженерами Лингвистической гимназии идет работа над проектом полилингвальной образовательной среды. Когда школьник, обучающийся в этой гимназии, может общаться с носителями языка, которые являются преподавателями нашей образовательной программы, мы выстраиваем непрерывную цепочку образования. И тогда перед школьниками нашего региона открываются пространства с Чехией, Германией и Финляндией.

Максим Костиков: Давайте еще поговорим о внутрирегиональном продвижении университета. Все-таки университет работает на всю область. Насколько университет представлен в районах, в особенности в Великих Луках? Какова степень вовлеченности этих муниципалитетов, особенно Великих Лук? Насколько университет стал именно региональным, а не просто псковским, ведь в Великих Луках есть свои учебные учреждения. Удалось ли изменить тенденцию, когда жители Пскова идут в ПсковГУ, а жители Великих Лук - в местную сельскохозяйственную академию или еще куда? Давайте только сначала ответим на звонок радиослушателя. Здравствуйте.

Звонок радиослушателя. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Скажите, пожалуйста, есть ли на базе университета какой-нибудь публичный образовательный центр, где можно было бы в открытом доступе посмотреть какие-нибудь лекции? Спасибо.

Наталья Ильина: Анатолий, добрый день. Я вам могу честно сказать, что публичного образовательного центра онлайн нет. Но в стратегии развития 3-й мессии университета и в рамках развития кампуса предполагается, что такая история будет развиваться. То есть ведущие специалисты, которые приезжают в университет, интересные люди будут читать в университете ряд открытых лекций. И могу сказать, что есть очень хороший проект - «Университетские субботы». Он реализуется широко в Московской области, Москве. Ваша покорная слуга реализовывала этот проект в ряде регионов, и этот проект очень здорово реализуется. То есть каждая суббота заранее анонсируется, та или иная лекция, та или иная активность: семинары, тренинги, неважно что под ту или иную тематику. И население, понимая, что обсуждается такая проблематика, слушает научно-популярную лекцию по такой-то проблематике: может прийти очно или потом онлайн послушать. Это ответ Анатолию.

А что касается муниципалитетов - две ситуации. В этом году быстро встроились в ситуацию приемные кампании, когда ребятам для удобства в разные муниципалитеты отправляем выездную приемную комиссию. Это очень удобно, в том числе и с финансовой точки зрения, и с логистической. В данном случае мы показываем, что есть якорь, где можно приемную кампанию в данном случае соорганизовать по отношению к территории. А по Великим Лукам: мы встречались и проговаривали, какая ситуация, траектория развития этого филиала. Для всех могу сказать, что филиал есть и будет развиваться. Теперь надо его работу выстроить таким образом, чтобы он был интересен и встроен в образовательную среду, где есть еще два университета и ряд филиалов. Недавно у меня встреча на уровне руководящего состава с Петербургским университетом путей сообщения. Мы знаем, там есть этот филиал. Мы знаем, у него есть ряд форматов. Я не говорю о нехватке кадров, но им нужны наши кадры. И сейчас мы вместе с этим вузом выстраиваем образовательные программы, когда ребята будут учиться и в филиале Псковского государственного университета, и в филиале Петербургского университета путей сообщения. И получать расширенную компетенцию они будут не только в сфере железнодорожного транспорта. Мы начали проектировать образовательную программу, например, по развитию транспортной логистики, транспортных систем приграничных территорий. Без нас этого не сделать, и без университета путей сообщения тоже. Таким образом, для ребят из Великих Лук появляется новая образовательная программа. Но что еще важно – это инженерные кадры. Великие Луки рассматриваются в нашем регионе как один из промышленных центров, и особый запрос со стороны предприятий, которые там находятся, следующий: нужны кадры с точными компетенциями, а университеты раньше готовили, как правило, 25 человек «про все и обо всем».

Максим Костиков: Инженеры широкого профиля…

Наталья Ильина: Совершенно верно. Образовательная программа сейчас выстраивается таким образом, когда на уровне бакалавриата: на первых двух курсах получаешь широкий профиль инженерного образования, а, начиная с третьего курса, тебя отбирает работодатель, и уже твоя образовательная программа ориентируется на запрос работодателя. А квалификационная работа - это уже тот заказной проект тех предприятий, которые находятся в Великих Луках.

Максим Костиков: Понятно. Спасибо, Наталья Анатольевна. Еще одна резонансная тема, о которой не могу не спросить - это появление теологического факультета. Поэтому поводу в адрес университета летело не меньше критических стрел, чем в медфакультет. Я знаю, что вы встречались с митрополитом Тихоном и обсуждали сегодняшнее состояние этого проекта. Что здесь планируется? Какая будет модернизация этой образовательной программы, и не только ее, какие там планируются направления: культурологии, истории православия, музеелогии? Расскажите, в чем там задумка и выйдет ли из этого что либо? Потому что сегодня еще не очень ясно, что собой представляет это направление.

Наталья Ильина: Максим, точно выйдет. Потому что объединились три группы по модернизации этого направления. Во-первых, у нас нет теологического факультета - есть кафедра теологии. Я объясню, почему так произошло. Дело в том, что по какой-то абсурдной ситуации на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования оказалась кафедра теологии. И, естественно, со стороны населения это было непонятно. И вы правильно задали вопрос. Сегодня кафедра теологии возвращается. Мы проанализировали практику других университетов - она будет в структуре исторического факультета. Совместно с епархией и кафедрой мы определились, что сегодня нельзя говорить о том, что мы готовим работников, которые должны быть в системе лишь церкви. И не должны быть - самое главное. Я выражаю большую благодарность епархии и владыке Тихону, который услышал и инициировал изменения в образовательной программе. Теперь теология - не просто моноспециальность. С 1 сентября теология - это специальность, которая объединяет в себе дополнительные компетенции: музеология, экскурсионное обслуживание, туризм, педагогический профиль - компетенция историка. То есть сегодня теолог - с базовыми знаниями, которые необходимы в рамках этого направления подготовки, и дополнительными компетенциями, которые необходимы будут для трудоустройства. Эта общая концепция принята и епархией, и университетом, и - самое главное - будет понятна населению.

Максим Костиков: Это интересно, потому что есть определенная потребность. Например, у той же епархии в этом году была проблема с экскурсоводами, которых работают в Печерском монастыре. И понятно, что для епархии специалисты в этой сфере, в том числе по истории православия, необходимы. Таких специалистов, наверное, не так много в регионе. В рамках этой темы давайте еще раз поговорим о подготовке кадров. У нас опорный университет, есть заинтересованность у работодателя и администрации области. И как вычленить эти профессии, специальности, которые «выстрелят» в ближайшее время в регионе, которые работают на региональные потребности, чтобы молодые люди не уезжали в Москву и Петербург? Мы помним, как в 90-е годы у нас стало огромное количество экономистов и юристов. И сейчас в магазине «Пятерочка», если спросить у какого-нибудь продавца, который расставляет фасоль на полку, - он скажет, что обязательно закончил какой-нибудь филиал столичного вуза. Все с высшим образованием, и все работают не по профилю. Я не хочу никого обидеть, просто такая проблема существует. Массовое высшее образование, не решило проблему кадров, а статус его девальвировался. И эти люди не могут найти свое применение на региональном рынке труда. У нас, к сожалению, в последние годы университет продолжал производить какие-то профессии, специальности, которые не очень востребованы рынком. Как здесь провести качественную аналитику, определить, какая нужна потребность? Надо ли нам выпускать 60 учителей истории в год, как это было, когда я заканчивал исторический факультет?

Наталья Ильина: Максим, мы с вами заканчивали университеты, когда в Российской Федерации была отраслевая система образования - педагогические, технические университеты, и они выполнили свою функцию. Сегодня, анализируя ситуацию, я могу сказать, мы вместе с коллективом будем 5 -10 июля определять эти стратегические инициативы и форматы, как отвечать на эти вызовы, проблемы, о которых вы сказали. Я бы развернула эту тему с позиции оттока кадров на разных возрастных этапах. И это не только Псковской области касается. Это касается любого региона Российской Федерации, не говоря уже о мегаполисах, которые определяют в этом отношении политику. Если раньше говорили о двойном оттоке, сейчас происходит тройной отток. Первый - на уровне абитуриентов, на уровне школы: окончил школу, сдал ЕГЭ - хорошо. Второй отток - получил образование в Псковском государственном или другом региональном университете и, не найдя себе места, тоже уезжаю в мегаполис, думая, что меня там ждут. Может быть, и ждут, а, может, и не ждут. Ведь, как правило, выпускник даже не задумывается о возможной карьерной траектории.

Максим Костиков: Понятно, Москва - это большие возможности…

Наталья Ильина: Совершенно верно. Просто такое эфемерное облако: в любом случае куда-нибудь устроюсь. И третий отток - когда молодые кадры образовали семьи, начали работать и не видят перспективного карьерного роста. Вот на эту проблему сейчас все больше и больше обращают внимание на региональном уровне, и Михаил Юрьевич начал определенную политику. Конкурс «Лидер годы» - для меня вообще это первое впечатление о регионе, насколько регион обращает внимание на такие внутренние кадровые вопросы Псковской области…

Максим Костиков: Люди поработали лет 5, получили какой-то опыт - хочется двигаться дальше, а не видят перспектив…

Наталья Ильина: Да. И теперь разубираемся. Отток на уровне школьников - что может сейчас сделать университет? Если университет не покажет правильные возможности, и речь не о подготовке к ЕГЭ и адаптационных курсах к высшему образованию - это понятно, традиционно, не является уникальным. Мы бы хотели отрабатывать новые проекты для университета и региона, а самое главное - интересные для школьников. Я сейчас о проекте «Кикоинский класс», о новом проекте с Псковской инженерно-лингвистической гимназией, о новом формате работы с Ольгинской гимназией. И с тремя абсолютно разными моделями работают со школьниками, два формата работы. Это и Дом научной коллаборации - ДНК-центр, центр дополнительного образования для школьников - и детский инжиниринговый центр. Мы изначально показываем траекторию поступления ребят, управляем ей. Это первый формат. Второе - когда наш студент поступил и, не найдя своего работодателя, уезжает в облачную отрасль в другой какой-то регион. Здесь траектория, изменение модели. Мы сегодня говорим о новой управленческой модели внутри образовательной системы. Мы сегодня говорим о том, что за образовательную программу не только университет отвечает, но и работодатель, который заходит в эту отрасль. И отвечает корпоративный руководитель - тот топовый вуз, на который мы сегодня ориентируемся. Потому что лекционно-семинарская система сегодня уже неинтересна для ребят. Она себя изжила. А если мы введем новый формат проектных работ, возможность практики... С 1 сентября каждый студент может взять в рамках вариативной части абсолютно любую дисциплину с другого факультета. Ну, например, я айтишник, но как айтишник я предполагаю специализироваться в архитектуре. Тогда я должен понимать, что такое инженерные системы, инженерная архитектура - я беру эти дисциплины. Или, например, я историк и хочу специализироваться на создании онлайн-музеев. В случае с информационными технологиями я должен понимать, что это такое, какие системы программирования существуют, и я ухожу. При этом за счет бюджета, за счет ресурсов университета получаю эти образовательные программы. И самое главное - что на уровне бакалавриата здесь получается? На уровне первых двух курсов для наших студентов, абитуриентов возможно спокойное перемещение, пробы. То есть я могу пробовать себя, и, поступив на инженерный факультет, я понял, что внутри него есть масса направлений. Вот в этом направлении я себя не увидел - перехожу на другое направление. И следующий момент - уже на уровне 3 - 4 курсов и на уровне магистратуры студент выполняет не квалификационную работу по запросу кафедры, а студент начинает выполнять проектную работу. Объединяются студенты разных направлений подготовки: юрист, архитектор, айтишник, историк - для выполнения задачи, которую ему дает либо регион, либо конкретный работодатель, либо заказчиком выступает университет. И сам студент уже понимает на выходе: продавай свой проект, где он может трудоустроиться - и работодатели уже видят.

А по поводу оттока на уровне молодых специалистов - здесь мы совместно с регионом, совместно с различными комитетами выстраиваем даже внутри университета систему горизонтального роста. Речь не о проекте вертикального получения должностей, а когда ты, находясь на своей должности, можешь горизонтально расти внутри своей профессии, получать новые компетенции, заходить на новые проекты - это возможность поучаствовать в других отраслях или других сферах экономики.

Максим Костиков: Я понимаю, но университет может содействовать этим социальным лифтам в качестве каких-то рекомендаций? Сегодня не существует какой-то четкой связи между университетом и предприятиями, органами власти. Но если вы видите, что это интересные, толковые, грамотные специалисты в разных сферах, знаете, что есть у вас факультет по экономике или холдинг «NPN»… Я тут разговаривал недавно с известным псковским промышленником Игорем Савицким. Он мне долго рассказывал, что ему не найти специалистов - нет инженеров, и вообще беда с трудовыми ресурсами в Псковской области. Предложите им, они же не узнают… Такой механизм лоббирования вообще возможен?

Наталья Ильина: Он сейчас очень активно используется. Сейчас мы постоянно встречаемся с потенциальными работодателями и формируем портфель работодателю. Когда мы говорим работодателю, или он идет к нам с запросом, что у него нет таких-то кадров, мы встраиваем его в образовательную программу, совместно проектируем ее. И самое главное - для этого есть бюджетные места.

Максим Костиков: Это очень интересно. Спасибо, Наталья Анатольевна, что вы нам так подробно рассказали. Дай бог вам удачи на этом непростом поприще, потому что имидж университета, к сожалению, достаточно долго складывался и, может быть, в какой-то степени не все здесь хорошо. Нужно менять общественное мнение, нужно показывать, что университет - серьезный перспективный проект, один из локомотивов региона.

Наталья Ильина: Мы готовы меняться. Меняться вместе с регионом.

Максим Костиков: Спасибо.