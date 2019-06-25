Универ / Филиал в Великих Луках

Великолукский филиал ПсковГУ был, есть и будет развиваться — Наталья Ильина

Великолукский филиал ПсковГУ был, есть и будет развиваться, сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и поделилась планами по развитию филиала.

«Недавно мы встречались с руководством Петербургского университета путей сообщения, которому нужны наши кадры. Будем совместно реализовывать уникальные образовательные программы, когда ребята будут учиться и в Великолукском филиале ПсковГУ, и в филиале университета путей сообщения, и, благодаря этому, получать расширенную компетенцию не только в железнодорожной сфере, но и в сфере развития транспортной логистики и транспортных систем приграничных территорий», - рассказала Наталья Ильина.

Также она особо отметила потребность предприятий в инженерах узкого профиля. «Великие Луки считаются промышленным центром псковского региона , и со стороны местных предпринимателей поступает особый запрос — им нужны кадры с точечными компетенциями», - пояснила врио ректора ПсковГУ. Раньше, по ее словам, «университеты готовили 25 человек про все и обо всем — инженеров широкого профиля». «Сейчас это стало неактуально. В вузы встраиваются программы, когда на первых двух курсах студенты получают широкий профиль инженерного образования, а с третьего курса образовательная программа концентрируется на потребностях работодателя», - заключила Наталья Ильина.