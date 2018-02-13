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В автосалоне «Псков-Лада» действует специальная акция для иногородних покупателей

Покупка автомобиля LADA стала еще доступней. В дилерском центре «Псков-Лада» проходит акция для всех иногородних клиентов - «Полный бак бензина в подарок!». Жители любого региона Псковской области (кроме Пскова) получают в подарок топливную карту на полный бак заправки бензина при покупке нового автомобиля LADA.

Подробности и условия акции можно узнать у продавцов-консультантов ДЦ «Псков-Лада».

Акция действует до 31 марта 2018 года.

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70.