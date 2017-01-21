www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина... 13
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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«Зигзаг удачи» вертикали властиПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире - очередное общепитовское меню нашей политической кухни, которая варит свой горшочек под вывеской «Диванная политика». Сегодня на первое областная администрация предлагает «бульон... 7
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Учись не любить молча«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. «Учись не любить молча» – эту фразу в заголовок я вытащила из комментариев в фейсбуке. Я с... 77
|Илья Петров (другие записи автора)
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Число зверяНа прошлой неделе россиян порадовали новостью – с 2018 года в стране начнется тотальный учет всех домашних и сельскохозяйственных животных. Действительно, чем бы еще заняться нашим уважаемым чиновникам? Цены и налоги в РФ стабильно снижаются, зарплаты растут, а российские пенсионеры колесят по всему миру, наслаждаясь жизнью в свое удовольствие. Словом, других... 26
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ПЛН-ТВ: Решающий шагЭта история о девушке, которая живёт в каждом из нас. О девушке, которая решилась, и ее жизнь кардинально изменилась. Да, впереди ещё долгий путь к заветной мечте-но... 14
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Выставка «Живопись Мелётова в созвездии памятников древнерусской фрески»В Выставочном зале Союза художников проходит выставка копий фресок церкви Успения Святой Богородицы в д. Мелётово. Она организована в поддержку восстановления уникальнейших фресок и самого храма - выдающегося памятника Псковской школы архитектуры и монументальной живописи 15 века. 0
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Крещенские купания6
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ICE DRIFT BATTLES 20171