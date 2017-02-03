Сегодня: Суббота, 04 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Подарок любимому За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Состоялась встреча губернатора Псковской области и руководителя администрации президента РФ
В пятницу, 3 февраля, в Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе и предварительные итоги социально-экономического развития Псковской области в 2016 году.     В ходе разговора Антон Вайно заверил Андрея Турчака в том, что Псковской области будет оказана поддержка в решении приоритетных задач.   «Антон Эдуардович хорошо чувствует специфику нашего региона, бывал у нас и знает все существующие проблемы», — сказал Андрей Турчак по итогам встречи. …

Комментарии:19
В Пскове открыт 24-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль
Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 3 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Участников, гостей и зрителей с началом театрального форума поздравил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, известный кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Он поблагодарил губернатора Псковской области Андрея Турчака, Министерство культуры РФ, государственный комитет области по культуре, арт-директора Андрея Пронина и всю команду, которая работала над фестивалем, за то, что мероприятие состоялось. «В рамках фестиваля свои спектакли представят разные театры нашей страны. Все спектакли новые. Многие из них еще не видели ни в Москве, ни в Питере», - отметил Дмитрий Месхиев и пожелал зрителям положительных эмоций. Художественный руководитель екатеринбургского «Коляда-театр» Николай Коляда, чей спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А.С.Пушкина открывает 24-й фестиваль, поблагодарил организаторов за приглашение, а зрителей за внимание. Всего в дни Пушкинского театрального фестиваля зрителям представят постановки тринадцати театров России. Среди спектаклей несколько номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая…

Комментарии:9
Ян Лузин призвал псковичей не совершать сомнительных сделок
Генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин призвал псковичей не совершать сомнительных сделок. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе встречи с псковичами, которые остались без денег из-за действий недобросовестного подрядчика, застройщик рассказал о том, как не попасться на уловки мошенников. «В последнее время в наши офисы стала поступать информация о том, что некоторые подрядчики, агентства, брокеры и гильдии предлагают приобретать квартиры не по тем договорам, которые предусматривает российское законодательство. Официально приобрести недвижимость и стать ее собственником можно по договорам купли-продажи, либо договорам долевого строительства, зарегистрировав соответствующие документы в регистрационном органе», - отметил он. В Пскове же были выявлены факты, когда гражданам обещали квартиры по договорам займа, намерений и предварительной продажи. Ян Лузин призвал псковичей не рисковать. «Если вы даете деньги случайным людям в долг взамен на обещание получить квартиру, да еще и по цене, которая значительно ниже рыночной, то нужно понимать, что…

Лента новостей

Популярное

ТОП-10

Резонанс

Авторские колонки

Блоги

АвтоМир / Дороги*Общественный транспорт

Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов

Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов

Буквально вчера, 31 января, жители Пскова узнали о том, что уже в феврале проезд в общественном транспорте Пскова можно будет оплатить с помощью электронного билета. Для...83

Политика

Александр Козловский о работе в Госдуме, мультфильмах и ОДН

Александр Козловский о работе в Госдуме, мультфильмах и ОДН

2 февраля гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Государственной Думы от Псковской области, председатель...6

В России и мире

Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28