Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Легкий переход Зарплата бюджетников в Псковской области Для экономных мам Полититоги года Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Татьяна Светенко о переезде в школу в Борисовичах, новом детском садике и «Элементарно»
Уже 1 сентября строящая в Борисовичах школа распахнет свои двери для учеников. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия станет базой для нового учреждения. О том, как гимназия готовится к переезду, о преимуществах нового здания, о надеждах и опасениях Псковской Ленте Новостей рассказала директор школы Татьяна Светенко. Фото из соцсети ВКонтакте  - Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, про переезд в новую школу. Откуда возникла такая идея или, может быть, необходимость? Запущен ли процесс? - Процесс переезда в новую школу, конечно, уже запущен, потому что строительные работы находятся на заключительной стадии, мы очень надеемся, что 1 сентября торжественная линейка будет уже в новом здании гимназии. Новая школа располагается по адресу: ул. Балтийская, д. 5-б. Она будет носить то же название, которое носит наша школа в данный момент, то есть инженерно-лингвистическая гимназия. Мы планируем, что ни в коем разе не будем отказываться от всех тех достижений, которые у нас имеются в…

Комментарии:33
Псковская таможня выдвинута на звание лучшего коллектива пограничной таможни
Северо-Западное таможенное управление выдвинуло Псковскую таможню на участие в конкурсе Федеральной таможенной службы в номинации «Лучший коллектив пограничной таможни». Это стало возможным благодаря эффективной работе таможни и высоким результатам, которые были достигнуты, в частности, в 2016 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман на брифинге перед началом торжественного собрания по итогам работы Псковской таможни в 2016 году. «Что касается правоохранительной деятельности, в 2016 году Псковской таможней возбуждено 60 уголовных дел и свыше 1590 дел об административных правонарушениях. Положительной оценки заслуживает опыт Псковской таможни в части расследования преступлений, связанных с попытками ввоза иностранных транспортных средств под видом транспортных средств Таможенного союза», - сообщил Александр Гетман. Также положительно оценивается работа сотрудников Псковской таможни по борьбе с контрафактом в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Так, в прошлом году таможней выявлено свыше 50 тыс единиц…

Комментарии:3
Псковские власти готовят нормативно-правовой акт, позволяющий оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года
Администрация Псковской области готовит нормативно-правовой акт, позволяющий жителям оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Основной темой его выступления в рамках «парламентского часа» была «газификация Псковской области», но вице-спикер областного парламента Виктор Остренко («Единая Россия») попросил прокомментировать острую ситуацию с платежками, которые вызывают возмущение жителей области. Александр Кузнецов поблагодарил депутатов за то, что не обошли эту тему. Он объяснил, что власти выполнили все рекомендации федерального центра. Разработкой норматива занималась компания, которая имеет все лицензии. Нормативы были проверены еще раз. Эксперты подтвердили правильность расчетов. По его словам, есть два метода расчетов: метод аналогов и расчетный метод. С 1 января необходимо применить аналоговый метод, до июня можно перейти на второй метод, заявил А.Кузнецов. «В ближайшее время проведем большие встречи, чтобы еще раз посмотреть расчеты», - сказал Александр Кузнецов. Сегодня…

Комментарии:49

Лента новостей

Популярное

Блоги

Авторские колонки

Общество

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Дискуссия по проблеме начисления и выплаты стимулирующей части заработной платы работникам бюджетной сферы в Псковской области, инициированная Псковским облсовпрофом, шла два часа. Но и за это...38
Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь