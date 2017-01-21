www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

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«Акценты» Донецкого: Трамп наш, Псков глазами CNN и женщины Путина
Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН. Затрампили в доску. Россияне могут поздравить друг друга с инаугурацией нового президента США. Нацлидер и его женщины. Владимир Путин выдал в эфир очередное крылатое выражение. По секрету всему свету. Репортаж из пограничного Пскова показали на телеканале СNN. Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаем. Да-да, я об избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Всю неделю, а равно как и весь минувший месяц, с перерывом на новогодние каникулы, федеральные телеканалы талдычат и талдычат исключительно о Трампе. Вот включаешь неважно что — радио, телевизор, интернет, и на тебя вываливается «трампообразное». Во всех ракурсах и позах. Поистине дедушка Трамп оккупировал российский эфир. Трамп тут, Трамп там. Сплошной Трамп-пам-пам. Будто и нет…

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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января
В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте Новостей искусствовед Тамара Шулакова, «круглый стол» будет посвящен в первую очередь уникальным фрескам церкви Успения Св. Богородицы в деревне Мелетово, которые сейчас находятся под угрозой уничтожения. Кроме того, речь пойдет о создании в Пскове музея фресок, существующих проектах музея и проблемах с их реализацией. На встречу приглашены доктор искусствоведения, профессор, академик Российской Академии Художеств Юрий Бобров, профессор Санкт-Петербургской академии художеств, заслуженный художник России Александр Крылов, художник-архитектор, член Союза архитекторов России из Санкт-Петербурга Зоя Степанова, член Союза писателей России, член президентского совета по культуре Валентин Курбатов, псковский архитектор-реставратор Игорь Лагунин, председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева. Также приглашения принять участия в «круглом столе» будут направлены областным и городским властям. «Мы ждем всех, кто…

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5 нарушителей выявлено в ходе межведомственного рейда по незаконному катанию на лошадях в Детском парке Пскова
В Детском парке Пскова сегодня, 21 января, прошел межведомственный рейд по незаконному катанию на лошадях. В контрольном мероприятии приняли участие сотрудники муниципальных Управлений культуры и городского хозяйства, правового комитета, Парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, УМВД России по Пскову и Народных дружин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, уполномоченными лицами в отношении владельцев и арендаторов животных, которые на данной территории осуществляют катания на лошадях, были вручены уведомления о явке для дачи пояснений, зафиксировано 5 фактов нарушения. Кроме того, сотрудниками полиции установлено 2 факта, когда сопровождающим животных лицам не исполнилось 18 лет. Отвечая на вопросы сотрудников правопорядка и уполномоченных лиц от муниципалитета, владельцы и арендаторы лошадей и пони не смогли предоставить на месте ветеринарных справок на животных, документов, удостоверяющих личности сопровождающих людей. Также они отрицали сам факт катания детей верхом. Сотрудники правового комитета администрации города пояснили, что владельцы животных нарушают постановление…

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