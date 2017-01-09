www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

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Уникальные аттракционы планируется установить в Пскове на Масленицу
Уникальные аттракционы планируется установить в Пскове на Масленицу. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов. «Масленицу в этом году опять придется проводить нам, поэтому мы заранее ведем подготовку к празднованию», - сообщил гость студии, напомнив, что в 2015 году Масленица в Пскове лишилась приставки «Всероссийской». В этом году организаторы Масленицы постараются удивить псковичей. «Интересной будет программа празднования. Также мы заказываем специальные развлекательные аттракционы для детей, которые украсят праздничное пространство. Это будут деревянные аттракционы - каталки и качалки на подобие тех, что были во времена наших предков», - пояснил начальник управления культуры. Предполагается, что главные масленичные гуляния пройдут, как и в прошлом году, в Детском парке и на Октябрьской площади. Отделу потребительского рынка и услуг, как и в предыдущие годы, будет поставлена задача обеспечить в рамках торговли «больше блинов и меньше шашлыков». Напомним, в 2017…

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Подразделение Псковской городской поликлиники на Киселева, 8 начало прием пациентов
Подразделение ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» на ул. Киселева, 8 начало работу с сегодняшнего дня. Напомним, данное подразделение создано для того, чтобы разгрузить от пациентов поликлинику №2, расположенную на улице Коммунальной. Ожидается, что подразделение на улице Киселева сможет «оттянуть» на себя 8 - 10 тысяч пациентов второй поликлиники. Посещать это подразделение смогут жители близлежащих домов. На Киселева пациентов будут принимать 5 участковых терапевтов по следующему расписанию: Участковый терапевт Мизирова М.Ю.: прием - нечетные числа: с 13.00 до 17.00 четные числа: с 8.00 до 12.00 Ольгинская набережная, 9, 11, 11 а; Конная 5, 6, 12; Красноармейская, 1 (общ.); Конный переулок 7а; Р. Люксембург, 5, 6, 6а (част); М. Горького , 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красноармейская, 6.   Участковый терапевт Купецкая И.Е.: прием - нечетные числа: с 8.00 до 12.00 четные числа: с 13.00 до 17.00 Конная, 28, 30; М.Горького 4,4а ,6, 10/10, 14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгинская набережная, 3, 4, 4/1; Пароменская,…

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Выплата 5 тыс. руб. пенсионерам начнется 13 января - ПФР
Единовременную выплату в 5000 рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, заявили «Интерфаксу» в Пенсионном фонде России (ПФР). «Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», - сообщили в пресс-службе ПФР в понедельник. При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат 5000 в срок с 13 по 28 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР. «Все необходимые средства на единовременную выплату - 221,7 млрд рублей - заложены в бюджете ПФР на 2017…

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На автостанции в Острове начинает работу касса по продаже железнодорожных и авиабилетов

На автостанции в Острове начинает работу касса по продаже железнодорожных и авиабилетов

На автостанции в Острове начинает работу касса по продаже железнодорожных и авиабилетов. С сегодняшнего дня посетители автостанции могут приобрести билеты не только на автобус, но и...11
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