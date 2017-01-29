www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

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Страсти по Мелетово
В выставочном зале Псковского союза художников состоялся «круглый стол», посвященный настоящему и будущему фресковой живописи храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово. Сразу же оговоримся – поскольку количество гостей и желающих выступить превысило ожидания организаторов, то формат «круглого стола» пришлось отменить. Вместо этого участникам пришлось занять место в зале, а место ведущего занял председатель правления выставочного зала, основатель проектов «Центр имени Волошина» и «Музей славы русского оружия» Андрей Веретин. Немного о предыстории вопроса. Три месяца назад на популярном ресурсе change.org появилась петиция за авторством Ксении Астафьевой из Санкт-Петербурга. Она была адресована в Министерство культуры и посвящалась печальной ситуации с уникальным памятником XVвека. Автор, в частности, писала, что один из главных памятников русской культуры, имеющий мировое значение, храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово Псковской области с уникальным ансамблем фресок XV века находится на грани гибели. Деревня расположена в Псковском районе, в Карамышевской волости.…

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101 год исполнился псковичу, Почетному сотруднику госбезопасности Антону Лихачеву
В воскресенье, 29 января, исполнился 101 год жителю Пскова, Почетному сотруднику органов госбезопасности Антону Лихачеву. Отметим, что год назад со столетним юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин. Конверт с личным поздравлением от главы государства Антону Петровичу передал губернатор Псковской области Андрей Турчак. В этом году поздравление именинника запланировано на начало следующей рабочей недели. Антон Петрович Лихачев родился 29 января 1916 года в Смоленской области в многодетной семье крестьян-бедняков. В 1939 году поступил на службу в УМВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела. Дважды в 1945 и 1947 годах находился в специальных командировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы УМГБ по Хабаровскому краю. Под его руководством оперативный состав подготовил и осуществил 49 операций по выводу и приему агентуры. За образцовое выполнение заданий командования удостоен высоких государственных наград. В Псков Антона Лихачева перевели в 1960 году на должность заместителя начальника УКГБ при СМ СССР по Псковской области. В январе 1967 года он был уволен в запас. С тех пор Антон Лихачев активно участвует в работе ветеранской организации управления, встречается…

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Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО
На месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Сегодня, 28 января, в 08.30, на 2 километре автодороги Псков-Неелово-Кудина Гора водитель автомашины «Сузуки Гранд Витара» 1957 года рождения не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате транспортное средство перевернулось. Погиб сам водитель и его пассажирка 1957 года рождения. Фотоматериалы предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области …

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В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернатор

В феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...235
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