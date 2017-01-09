www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

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Общество
17% участников опроса ПЛН признались, что им было очень тяжело выходить на работу после новогодних каникул3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Грязный «Викинг», или Personal JesusПризнаюсь, я не собирался смотреть фильм «Викинг» на большом экране. Ну, просто потому, что за последние лет пятнадцать российский кинематограф убедил меня, что под маркой так называемых «блокбастеров» способен выдавать исключительно умопомрачительную фантастическую туфту: чем круче и дороже замах, тем обычно чудовищней художественный провал. К тому же интернет быстро отреагировал на...
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|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Грязный «Викинг», или Personal JesusПризнаюсь, я не собирался смотреть фильм «Викинг» на большом экране. Ну, просто потому, что за последние лет пятнадцать российский кинематограф убедил меня, что под маркой так называемых «блокбастеров» способен выдавать исключительно умопомрачительную фантастическую туфту: чем круче и дороже замах, тем обычно чудовищней художественный провал. К тому же интернет быстро отреагировал на... 33
|Илья Петров (другие записи автора)
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Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам... 40
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор... 8
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Диванное настроениеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Неделю назад, мы сетовали, что новостной поток уходящего года оказался настолько бурным и стремительным, что нашей широкой диванной публике никак удается сосредоточиться на главном, а именно... 7
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ПЛН-ТВПсковская Лента Новостей запускает собственное интернет-телевидение. Посетители ПЛН могут найти на сайте визуальные новости, сюжеты, опросы и специальные репортажи с самых разных мероприятий на самые разнообразные темы. Лицо проекта ПЛН-ТВ - Анастасия Репникова. Смелая, талантливая и энергичная уроженка украинского города Николаев стала победительницей открытого кастинга «Стань звездой ПЛН-ТВ».
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Пробежка 1 январяУтром 1 января 2017 года в Пскове состоялась массовая пробежка - праздник бега и здорового образа жизни. Основной маршрут прошел по Финскому парку и Набережной реки Великой. Фото Виктора Саломатова 3
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Псков новогодний0
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Премьера спектакля «Золушка» в Псковском драмтеатре7