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Toyota представила роскошную версию Fortuner

Японский автомобильный концерн Toyota выводит на рынок Аргентины новую роскошную версию внедорожника Fortuner, пишет ФАН.

Лимитированная серия японских внедорожников продается в Аргентине под названием Toyota SW4 Diamond. Машина отличается накладкой с логотипом «SW4» на радиаторной решетке, а также эксклюзивными легкосплавными колесными дисками на 18 дюймов. В салоне авто можно увидеть вставки «под медь», а также кожаные сидения.

Новую версию кроссовера снабдили премиальной аудиосистемой JBL с десятью динамиками и сабвуфером. Toyota SW4 Diamond получила 2,8 литровый 177-сильный турбодизель в тандеме с шести ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена новинки — 1 млн 300 тыс песо. На российском рынке в феврале 2018 Fortuner представили с комплектацией «Стандарт», цена на машину стартовала от 1 млн 900 тыс. рублей.