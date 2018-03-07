АвтоМир / Автомобили

Неприкрытое хамство - клиент о принципах общения псковского автодилера

Оригинальные методы общения представителя официального дилера по продаже автомобилей Hyundai в Пскове, организации «НАС-2», не то чтобы настораживают, но очень удивляют. Казалось бы, вежливость - современный стандарт любой коммерческой структуры, но этот салон клиенты запоминают в первую очередь из-за отсутствия таковой. Несколько визитов в «НАС-2» так потрясли прошлым летом псковичку, что она через СМИ решила поделиться негативным опытом.

Очередную историю нам рассказал представитель псковской компании, специализирующейся на торговле от производителя.

Подробности - на сайте Центр Деловой Информации>>>