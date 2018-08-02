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Роман Чумак: Современный ритм жизни требует принятия оперативных решений

В современном мире покупка автомобиля может стать приличной головной болью, но только не для тех, кто подходит к покупке «с головой». О том, как не купить «кота в мешке» и где продают проверенные автомобили с пробегом, мы поговорили с генеральным директором Автоцентра автомобилей с пробегом «Прагматика» Романом Чумаком.

- Роман Петрович, Автоцентр «Прагматика» существует уже не один год. Расскажите о том, какие услуги оказывает Автоцентр? Какие у него есть отличительные особенности?

- Автоцентр «Прагматика» действительно существует в Пскове уже третий год. Юридически Автоцентр относится к дилерскому центру АО «Псков-Лада» (официальный дилер ЛАДА в Псковской области с историей в несколько десятилетий), но имеет самостоятельный бренд, известный не только в Пскове, но и в северо-западном федеральном округе в составе группы компаний «Прагматика». В этом и заключается его главная отличительная особенность – у салона есть имя и корпоративные стандарты оказания услуг. Автоцентр «Прагматика» имеет несколько направлений деятельности, такие как оказание услуг по сервисному обслуживанию и дополнительному оборудованию автомобилей, восстановительному и малярно-кузовному ремонту, здесь же можно приобрести весь перечень кредитных и страховых продуктов от надежных банков и страховых компаний, и отдельно хотелось бы остановиться на услуге по выкупу и продаже автомобилей с пробегом.

- Эта услуга актуальна сейчас для Пскова?

- Да, безусловно. Современный ритм жизни требует от нас принятия оперативных решений. Это касается всех сфер: от покупки продуктов питания до оказания медицинских услуг. В наше время производители проводят большую работу для того, чтобы покупатель мог приобрести их продукты или услуги с наименьшими затратами времени и энергии. Этот принцип действует и на рынке продажи автомобилей с пробегом. Если еще 5-7 лет назад автовладелец мог потратить достаточное количество времени на продажу или покупку своего автомобиля, то сейчас он просто таким временем не обладает. И на помощь ему приходят профильные автосалоны, таковым является Автоцентр «Прагматика».

Обращаясь в наш Автоцентр, автовладельцу не нужно тратить время на подготовку автомобиля к продаже, фотосъемку, размещение, отслеживание и обновление объявлений в Интернете, встречу с потенциальными покупателями. Зачастую потенциальный покупатель требует провести комплекс проверочно-диагностических работ перед принятием решения по покупке конкретного автомобиля, что занимает не только время, но и несет за собой определенные расходы покупателя. Также, продавая автомобиль самостоятельно, владелец автомобиля может наткнуться на недобросовестных покупателей, которые будут сознательно и необоснованно занижать стоимость автомобиля для дальнейшей перепродажи конечному покупателю. Всего этого можно избежать, если обратиться в Автоцентр автомобилей с пробегом «Прагматика».

Что же касается покупки автомобиля, то, покупая автомобиль «с рук», всегда существует риск купить «кота в мешке», я имею в виду неисправные автомобили либо со скрытыми повреждениями в результате ДТП, со скрученным пробегом, обремененные или имеющие криминальное прошлое. К сожалению, здесь не редки случаи обмана покупателей, когда обо всех вышеуказанных неприятностях новый владелец узнает уже в процессе эксплуатации автомобиля. Эти риски также можно нивелировать, если приобретать автомобиль в специализированной организации с возможностью проверки качества автомобиля перед покупкой.

- Какие услуги вы предлагаете клиентам желающим купить или продать автомобиль?

- Прежде всего, это честная, выгодная, безопасная сделка по покупке и продаже автомобиля. Наши специалисты самостоятельно проводят диагностику автомобиля, и подготовку к продаже. Сам процесс выкупа либо продажи автомобиля и его оплаты становится максимально безопасным по договору купли-продажи с предпочтительной для клиента формой оплаты за наличный или безналичный расчет.

У нас есть несколько вариантов приема автомобилей для дальнейшей реализации. Прежде всего, это программа «Трейд-ин», когда старый автомобиль мы принимаем в счет покупки нового автомобиля в дилерском центре АО «Псков-Лада». Этот вариант не теряет своей актуальности вот уже несколько лет также благодаря поддержке завода изготовителя АВТОВАЗ в виде предоставляемых выгод для покупателя новых автомобилей LADA, используя схему сдачи в зачет старого автомобиля. Второй вариант сделки – это, так называемый, «прием на комиссию», когда происходит прием автомобиля для дальнейшей реализации по цене, указанной владельцем автомобиля, учитывая комиссионное вознаграждение автосалона.

И третий вариант, наиболее подходящий для владельцев желающих быстро и выгодно продать свой автомобиль, а также получить деньги в день обращения - это «срочный выкуп», когда автомобиль оценивается и выкупается автосалоном. В этом случае сумма договора фиксированная и не зависит он дальнейшей перепродажи. По схеме покупки «срочный выкуп» мы оцениваем автомобили в любом состоянии и любого года выпуска. Сумма сделки в таком варианте, в зависимости от состояния автомобиля, может достигать до 95% рыночной стоимости.

Кроме того специалисты Автоцентра «Прагматика» предложат различные варианты по покупке автомобиля, а именно различные выгодные предложения по кредитным, страховым продуктам, а также дополнительному оборудованию автомобиля.

- А есть ли какие-то бонусы для тех, кто приобретает у вас автомобиль с пробегом?

- Да, у нас есть различные бонусы и скидки для покупателей. В основном они распространяются на послепродажное сервисное обслуживание, ремонтные и малярно-кузовные работы.

- Сколько автомобилей сейчас в салоне ждут своих покупателей?

- Автоцентр автомобилей с пробегом «Прагматика» является одной из торговых площадок сети «Прагматика» в Северо-западном федеральном округе, с общим складом автомобилей с пробегом в количестве более 200 а/м на любой вкус, цвет и стоимость.

В среднем в автосалоне Пскова представлены к продаже порядка 20-40 автомобилей с пробегом, но в зависимости от желания покупателя у нас есть возможность под заказ привезти автомобиль из любой торговой площадки нашей сети, не доплачивая дополнительных денежных средств за доставку и используя возможности собственной службы доставки автомобилей.

Отмечу, что у нас есть интернет магазины на сайтах Авито и Авто.ру, также группы Вконтакте и Инстаграмм, где публикуется и ежедневно обновляется вся актуальная информация по ассортименту автомобилей – нас легко найти в Интернете.

Ждем вас в Автоцентре автомобилей с пробегом «Прагматика» по адресу г.Псков, Рижский пр., 82, тел. (8112)70-11-71.

Мы поможем вам купить либо продать автомобиль быстро, выгодно удобно!

Подготовлено пресс-службой Автоцентра «Прагматика»