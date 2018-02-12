«Глэдис» открыл еще один магазин выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове

Интернет-магазин «Глэдис» для удобства псковичей открыл еще один пункт выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в магазине, теперь жители дальнего Запсковья могут приехать и забрать запчасти здесь.
Тел.:+7 (921) 509-53-26
E-mail: manager@glades.ru
Режим работы: пн-пт 11.00-17.00, Сб 11.00-16.00, воскресенье - выходной день.
Другие адреса магазинов запчастей для иномарок «Глэдис»:
Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602.
Псков, ул. Вокзальная, 20, тел. 66-25-24
Псков, ул. Коммунальная, 68, «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26.
Интернет-магазин: https://glades.ru