АвтоМир / Дороги

В рамках проекта «О дорога X» псковичи пожаловались на колдобины по ул. Новоселов

В общественное движение «Убитые дороги» начинают поступать первые ответы на обращения в рамках проекта «О дорога Х». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, жители домов №9 и №11 по ул. Новоселов в г. Пскове уже несколько лет вынуждены передвигаться по ямам и колдобинам. Размеры выбоин значительно превышают допустимые параметры по ГОСТ.

Активистами проекта был направлен запрос в УГХ г. Пскова. В управлении сообщили, что вопрос ремонта этой территории будет рассмотрен для включения в перечень объектов по ликвидации ямочной аварийности. Срок выполнения работ – до 1 июня 2018 года.

Жители Опочки обратились в «Убитые дороги» с просьбой прояснить ситуацию с установкой искусственных дорожных неровностей на ул. Ленина. «Дело в том, что здесь на нерегулируемом пешеходном переходе недавно произошло ДТП с наездом на пешехода (ребенка). Непонятно, почему на этой «зебре» не установили «лежачих полицейских» раньше, ведь в непосредственной близости расположена школа и детский сад, дальше по улице – еще один детский сад. По этому факту был направлен запрос в Управление ГИБДД по Псковской области. В ведомстве отметили, что установка искусственных дорожных неровностей и направляющих ограждений на этом участке запланирована и будет произведена в 2018 году», - рассказали в общественной организации.

Проект «О дорога Х» направлен на оказание консультационной поддержки и просвещения населения по вопросам взаимодействия с институтами дорожного хозяйства. Основные задачи проекта - сбор и аналитика обращений граждан по вопросам плохих дорог, нарушений технологий ремонта и другим проблемам, связанным с дорогами и дорожным движением. В ходе работы проекта формируется электронный справочник дорожного активиста, где будут собраны наиболее интересные случаи нарушений, видеоматериалы, документооборот, шаблоны по составлению обращений и другая полезная информация.

Сбор обращений происходит на площадках движения в социальных сетях:

ВКонтакте - https://vk.com/dorogirussia

Facebook - https://www.facebook.com/dorogirussia.ru/

Одноклассники - https://ok.ru/dorogirussia

Сайт http://dorogirussia.ru/

Проект «О дорога Х» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.