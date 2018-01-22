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АвтоМир / Дороги

Исполнение контракта по нанесению дорожной разметки в Пскове просит проверить администрацию города депутат Олег Брячак

22.01.2018 11:26|ПсковКомментариев: 28

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак просит администрацию города проверить исполнение контракта на 28 млн рублей по нанесению дорожной разметки в Пскове.

 «В рамках исполнения муниципального контракта по содержанию улиц города подрядная организация обязана следить за качеством дорожной разметки и своевременным ее нанесением, - отметил депутат в интервью Псковской Ленте Новостей. - Согласно контракту, стоимость которого свыше 28 млн. рублей, разметка должна быть на 89 улицах города».

Ка отмечает Олег Брячак, на все работы есть гарантийные обязательства, но судя по тому, что на многих дорогах разметка стерта, про гарантию попросту забыли. «Очевидно из Вологды (а именно там зарегистрирована фирма-исполнитель) псковская дорожная разметка не видна. Как следствие, даже на центральных магистралях Пскова она практически исчезла, что создает предпосылки для повышения аварийных ситуаций на дорогах», - отметил парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 28Версия для печати
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