АвтоМир / Дороги

В Пскове предлагается создать курсы для автолюбителей по контраварийной подготовке

В Пскове предлагается создать курсы для автолюбителей по контраварийной подготовке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.

Он предложил это председателю ФАСПО Олегу Мыслевичу, который в очередной раз пожаловался на уровень подготовки водителей в Псковской области. Он предлагает использовать для подготовки запущенные аэродромы сельхозавиации в нескольких районах Псковской области и ввести в практику контраварийную подготовку. Например, объезд препятствий на скорости 60 км в час.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отметил, что вопрос сложный, требует проработки и внесения законодательной инициативы.

Начальник областной Госавтоинспекции в свою очередь отметил, что такая подготовка сдающим на права не нужна, «пугать их не нужно». А вот молодым водителям она бы не помешала, в связи с этим Анатолий Ефимов предложил Олегу Мыслевичу на безвозмездной основе организовать курсы для автолюбителей, которые смогли бы в свободное время обучаться каким-то азам.