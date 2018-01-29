«Карту убитых дорог Пскова» представил Александр Васильев руководству города

«Карту убитых дорог Пскова» представил депутат Госдумы, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев руководству Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 30 января он встретился с главой города Иваном Цецерским и главой городской администрации Александром Братчиковым, чтобы обсудить вопрос развития улично-дорожной сети города. В разговоре также приняли участие активисты движения «Убитые дороги», заместитель главы города Сергей Гаврилов и начальник УГХ Алексей Захаров.
Прежде всего, Александр Васильев поблагодарил руководство города за работу, которая проводится по ремонту дорог в Пскове, но заметил, что на территории города все еще есть участки дорог, требующие первоочередного внимания.
Александр Васильев представил руководству муниципалитета «карту убитых дорог Пскова», в которой нашли отражение 70 объектов, призвал ее изучить и при выборе дорог, подлежащих ремонту, учитывать народное мнение. Также он подчеркнул, что активисты «Убитых дорог» готовы оказывать властям поддержку в этом вопросе.
В свою очередь, глава администрации Пскова Александр Братчиков напомнил депутату, что в городе ранее выполнена паспортизация дорог, и перечень объектов, подлежащих ремонту, имеется. «Народное мнение - безусловно, хорошо, и мы его будем учитывать, но мы тоже не всесильны и не сможем отремонтировать все, - пояснил сити-менеджер. - Если на поддержку дорог Пскова в нормативном состоянии требуется от 1 до 1,5 млрд рублей, то нам на эти цели выделяется не более 400 млн рублей».