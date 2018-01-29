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«Культурным слоем, накопившимся за 30 лет», назвал Александр Братчиков придорожные газоны

«Культурным слоем», накопившимся за 30 лет», назвал глава администрации Пскова Александр Братчиков придорожные газоны, расположенные на территории города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сегодняшней встрече активисты общественного движения «Убитые дороги» обратили внимание, что газоны вдоль дорог очень грязные: при механической уборке улиц вся грязь с проезжей части распыляется на газоны и оседает на них.

С актуальностью этой проблемы согласился глава администрации Александр Братчиков. «На новых улицах газоны «окучены», а вот что делать со старыми... Там уже не газоны, а накопившийся за 30 лет «культурный слой». При механической уборке дорог вся грязь вместе с водой тащится туда», - констатировал он, заметив, что содержание газонов стоит денег.

По словам сити-менеджера, управление городского хозяйства проводит работу по улучшению ситуации с газонами. «Но объем средств, которыми мы располагаем, не соответствует тем задачам, которые перед нами ставятся», - резюмировал он.