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В Пскове планируют провести работы по грейдированию участка улицы Нововойсковой

В «Убитые дороги Пскова» продолжают приходить ответы на обращения в рамках проекта «О дорога Х». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, жителей города Пскова, проживающих на ул. Нововойсковой в микрорайоне Шабаново, беспокоит неудовлетворительное состояние участка дороги от перекрестка вблизи жилого дома №43 по ул. Нововойсковая и южнее в сторону железнодорожных путей.





«В управлении городского хозяйства администрации г. Пскова нам сообщили о том, что этот участок не входит в перечень автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках муниципального контракта, заключенного между УГХ и ООО «ТехноДор». Несмотря на это силами «Службы благоустройства города» по данному участку запланировано проведение работ по грейдированию и подсыпке песчано-гравийной смесью, которые будут осуществлены в весенне-летний период 2018 года», - отметили в «Убитых дорогах».

Жительница с. Вышгородок Пыталовского района предупреждает о том, что по улице Ленина между домами №1, №2, №3, №4 любому пешеходу или автомобилисту придется передвигаться весьма некомфортно - среди ям и выбоин. «Для того, чтобы разобраться в данной ситуации, мы отправили запрос в администрацию Пыталовского района. В ответе сообщается, что в январе 2018 года ООО «ПыталовоДорСтрой» выиграло аукцион по содержанию дорог местного значения, и их усилиями на ул. Ленина будет проведен ямочный ремонт. Начнется он как только погодные условия можно будет назвать благоприятными, ориентировочно это весенне-летний период», - рассказали в общественной организации.



От похожих проблем страдают и в Красногородском районе. Местная жительница оставила жалобу на состояние дороги между дер. Рыбаки и дер. Зуево. По ее словам, участок на протяжении около 1 км не соответствует нормативам – автолавка не приезжает, для автомобилей спецслужб проезд также затруднен.

В ответ на запрос в администрацию района предоставлена информация о том, что дорога стоит на балансе, но поскольку она обладает несущей способностью, выполнить работы тяжелой техникой в течение второй половины 2017 года (в то время как раз наблюдалось сильное переувлажнение дорог из-за дождей) было невозможно. «На сегодняшний день дорога проезжая, по мере необходимости очищается от снега. При наступлении благоприятной погоды запланированы мероприятия для поддержания ее в проезжем состоянии», - заверили в администрации района.

Добавим, в рамках проекта «О дорога Х» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.