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Росавтодор проработает вопрос выделения дополнительного финансирования объектов дорожного строительства в Псковской области

Вопросы развития дорожной сети и реализации крупных инфраструктурных проектов в дорожной сфере на территории Псковской области обсудил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. Рабочая встреча состоялась в среду, 7 февраля, в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Речь, в частности, шла о строительстве автомобильного путепровода через железную дорогу в Великих Луках. Михаил Ведерников отметил, что новый объект, который позволит решить транспортные проблемы города, строится ритмично, в соответствии с графиком, но для комплексного решения вопроса необходимо также реконструировать «узкое горлышко» - оживленный перекресток проспекта Ленина и улицы Дьяконова, куда выходит путепровод. Проект предполагает строительство подземных пешеходных переходов и устройство кругового движения автотранспорта. На его реализацию требуется 135 млн рублей.

Врио губернатора обратился к главе Росавтодора с просьбой оказать региону необходимую финансовую поддержку. Роман Старовойт целесообразность проекта поддержал и выразил готовность рассмотреть возможность финансирования объекта в случае выделения дополнительных средств в федеральный дорожный фонд.

Взаимного понимания удалось достичь и по вопросу строительства второй очереди Северного обхода города. Росавтодор рассмотрит обращение Псковской области об увеличении лимитов из федерального бюджета на 2018 и 2019 годы для ускорения темпов строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

В рамках встречи Михаил Ведерников также договорился с Романом Старовойтом о продолжении программы строительства и реконструкции сельских дорог. Стороны проработают вопрос подготовки соглашения о предоставлении региону в 2018 году субсидий для увеличения протяженности дорог, вводимых в эксплуатацию в текущем году, и эффективного использования средств федерального бюджета.

Кроме того, врио губернатора заострил внимание главы Росавтодора на необходимости реконструкции на территории субъекта региональных и муниципальных мостов. Ранее в связи с износом сооружений в области были установлены ограничения для автотранспорта по общей массе. Росавтодор поддержал предложение региона снять эти ограничения. Роман Старовойт проинформировал врио главы региона о том, что Росавтодор совместно с Минтрансом России готовит программу мероприятий на 2018–2025 годы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, находящихся в предаварийном и аварийном техническом состоянии.

Напомним, что развитие дорог на территории Псковской области является одним из главных приоритетов Федерального дорожного агентства на Северо-Западе страны. За последние годы в регионе отремонтировано 570 километров федеральных трасс, а также 54 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и водопропускные сооружения). В результате 89% федеральных дорог на территории субъекта приведены в нормативное состояние.

Всего по итогам дорожного сезона 2017 года на федеральных трассах Псковской области были отремонтированы (в том числе капитально) участки дорог протяженностью более 154 километров. На поддержку региональных дорожных программ в 2017 году из госбюджета в дорожный фонд Псковской области было выделено порядка 1,3 млрд рублей.