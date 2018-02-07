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В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами

В понедельник, 12 февраля, на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке 178-238 км вводится ограничение движения в оба направления с 8:00 до 17:00 и реверсивное движение.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей дежурный диспетчер ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с ликвидацией деформации покрытия, а также выборочной валкой аварийных деревьев.

Добавим, что движение с 8:00 до 17:00 будет ограничено на нескольких участках трассы Р-23 и в Ленинградской области. Так, на участке 44-45 км вводится ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение в связи с ликвидацией деформации покрытия. На 111 км ограничение скорости движения будет связано с уборкой снега. Наконец, на участке 170-178 км будет проводиться выборочная валка аварийных деревьев и ликвидация деформации покрытия.