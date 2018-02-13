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Правительство до 15 августа ждет предложения по применению инфраструктурной ипотеки при строительстве дорог

Первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов дал указания ведомствам обеспечить реализацию пилотных проектов по развитию инфраструктуры, в том числе строительству и ремонту автомобильных дорог с использованием инфраструктурной ипотеки, пишет «Интерфакс».

Указания адресованы Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго при участии АО «УК РФПИ», говорится на сайте кабмина. Предложения должны быть представлены до 15 августа.

Указания даны во исполнение поручений президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, прошедшего 27 декабря 2017 года.

Механизм инфраструктурной ипотеки сейчас проходит межведомственное согласование. Подготовленный Минэкономразвития план предполагает создание фонда инвестиций, который бы предоставлял финансирование концессионеру, привлекая деньги с рынка через обеспеченные госгарантиями облигации. Но Минфин не поддерживает идею с фондом. Широкую огласку механизму придал В.Путин, выступая на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме. «Объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит», - описал тогда инфраструктурную ипотеку президент.