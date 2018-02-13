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Для внепланового ремонта ям на дорогах, не всегда нужно объявлять конкурс - Ольга Милонаец

У управления городского хозяйства администрации Пскова есть возможность нанять любую компанию для проведения внепланового ремонта дороги, если она не вошла ни в один контракт. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm) сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

По ее словам, это позволяет УГХ закрывать какие-то срочные случаи повреждения дорожного полотна после жалоб граждан.

При этом руководитель регионального УФАС отметила, что пока взаимодействие антимонопольного ведомства и УГХ складывается плохо. «Пока нас не слышат. Но мы обязательно встретимся после праздников с главой администрации Пскова, надеемся у нас получится выстроить диалог», - добавила Ольга Милонаец.