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С сегодняшнего дня в Пскове закрыта для движения половина Кузнецкого моста

В связи с проведением ремонтных работ на Кузнецком мосту в Пскове с 20 марта по 20 мая закрывается движение транспорта по половине моста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, движение в двух направлениях будет временно организовано по оставшимся полосам движения.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок, при движении по вышеуказанному участку дороги обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.