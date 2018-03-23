АвтоМир / Дороги

ОНФ запускает конкурс видеороликов по проблемам дорог

Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса видеороликов «Дорогам - зеленый цвет», в рамках которого каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте. Как сообщает пресс-служба ОНФ, цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения, а также привлечь новых пользователей ресурса «Карта убитых дорог» ОНФ.

В ОНФ напомнили, что на «Карте убитых дорог» дороги окрашены в три цвета: красный (после того, как ее отметки пользователем), желтый (если дорога добавлена в план ремонта), фиолетовый (отмеченный участок попал в планы ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги») и зеленый (дорогу капитально отремонтировали). Таким образом, активисты проекта ОНФ стремятся к тому, чтобы все дороги были окрашены в зеленый цвет.

Они отметили, что для участия в конкурсе необходимо представить видеоролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог» ОНФ (dorogi-onf.ru). Это могут быть как ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок, так и истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после ее появления на интерактивной карте. Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин и даже авторский коллектив. Работы принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года.

«Важно, что конкурс будет всероссийским – мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны. В роликах может быть любое количество людей в кадре: зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу – сообщайте всё, что у вас накипело на душе и используйте совершенно любой реквизит – кроме автомобилей там может фигурировать все, что угодно, что поможет вам донести до зрителей основную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения», - рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». «Для победителей мы подготовили ценные призы. Они смогут получить видеокамеру, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью фотографий. Обязательно будут и поощрительные призы», - отметил Александр Васильев.