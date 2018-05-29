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Антон Минаков транслировал возмущение жителей Пскова «убитыми» улицами Завокзалья

В адрес регионального отделения ЛДПР поступило коллективное обращение жителей Пскова, проживающих на улицах Рельсовой и Паровозной (район Завокзалья). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в своем выступлении перед рассмотрением основной повестки сессии Псковского областного Собрания сообщил лидер регионального отделения ЛДПР, депутат Антон Минаков.

Он отметил, что обращение подписали несколько сотен человек. Сам парламентарий выехал на место и убедился, что «дороги там просто убитые».

«Если сейчас скорая помощь еще медленно, но может туда добраться, то через месяц-два и она не проедет. Люди жалуются - портится их личный транспорт. Обращения в адрес администрации города и администрации области остались без ответа. Люди борются уже около 5 лет», - рассказал Антон Минаков.

Либерал-демократ сообщил, что региональное отделение ЛДПР направило запрос на имя сити-менеджера Пскова Александра Братчикова, и попросил администрацию области взять проблему на контроль. «Когда сотни человек обращаются в наш адрес, мы не можем не реагировать», - заключил он.