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АвтоМир / Общественный транспорт

Для кондукторов и водителей псковских автобусов, вероятно, введут униформу

17.03.2018 18:12|ПсковКомментариев: 15

Предложение ввести униформу для водителей и кондукторов псковских автобусов прозвучало от активистов движения «Убитые дороги России» в ходе встречи с руководством ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, директор предприятия Александр Питиримов считает, что, по крайней мере, у водителей должны быть форменная рубашка и галстук одинакового цвета.

Он также предложил представителям общественной организации поддержать акцию - на один день государственным и муниципальным служащим в Пскове отказаться от личного автомобиля и пересесть на автобусы. Лидер общественного движения - депутат Госдумы Александр Васильев считает, чтобы было бы здорово совместить эту акцию с выходом на линию новых автобусов. Он рассказал, что один из участников движения весной отказывается от автомобиля и ставит его в гараж для сбережения подвески.

Также общественники предложили разработать новый дизайн схемы автобусных маршрутов в Пскове.

Стороны договорились о дальнейшей совместной работе и подготовке положения о конкурсе по названию и дизайну транспортных карт.

Отметим, что в ходе увстречи Александр Питиримов рассказал о программе выхода предприятия из кризиса. Она включает в себя достижение полной безубыточности хозяйственной деятельности, как минимум двукратное снижение кредиторской задолженности, полное урегулирование налоговой задолженности.

Основная задача – глубокое (до 100%) обновление парка подвижного состава. В течение 2018-2020 необходимо совершить рывок и приобрести большую партию автобусов большой и особо большой вместимости (сцепки). Все автобусы должны быть низкопольными для удобства пассажиров и снижения времени посадки. Идут активные переговоры с производителями МАЗ и «Волгабас» о приобретении и дальнейшем обслуживании техники. С обоими предприятиями имеются предварительные договоренности о создании авторизованных сервисных центров на базе «Псковпассажиравтотранс». Возможные схемы покупки: лизинг, аренда, контракт жизненного цикла. Цвет кузова будущих автобусов пока остается предметом обсуждения. Возможно, он будет синий – в цвет псковского герба.

Источник: Псковская Лента Новостей
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