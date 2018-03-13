Пустить автобусный маршрут по улице Кузбасской дивизии просят врио губернатора псковичи

Пустить автобусный маршрут по улице Кузбасской дивизии просят власти Псковской области жители города. От имени жителей улиц Владимирская и Никольская к врио губернатора Михаилу Ведерникову обратилась псковичка Любовь Веерова.
«Уже очень давно назрела проблема транспортной доступности к нашему микрорайону. Район разрастается, в нем живет очень много детей, которым необходимо посещать кружки и секции в городе. До ближайшей остановки («Нива») пешком 15-20 минут. Это очень далеко. Для пожилых людей добраться до Псковской районной поликлиники еще сложнее», - пояснила автор обращения на сайт ведерников.рф.
По ее словам, еще в начале строительства домов были обещаны школа, детский сад, автобус, врач общей практики, включение района в границы города Пскова. «Из всех обещаний выполнили только детский сад», - констатировала псковичка и попросила врио губернатора рассмотреть вопрос об открытии автобусного маршрута, хотя бы по ул. Кузбасской дивизии.