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Контролеров могут наделить правом проверять документы у «зайцев»

Контролерам могут дать право проверять паспорта у граждан для ускорения оформления штрафов. Об этом «Известиям» рассказали в Минтрансе. Сейчас правом проверять документы обладают только сотрудники полиции.

Контролеры, чтобы выписать штраф за безбилетный проезд должны составить постановление о нарушении или протокол, но в обеих случаях нарушитель должен предоставить свои паспортные данные. Если он отказывается это сделать, то необходимо доставить его в отделение полиции, что сильно замедляет процесс выписки штрафа. Получив право проверять документы, контролеры смогут эффективнее выполнять свою работу.

Эксперты отмечают, что россияне могут посчитать такое нововведение за ущемление своих прав и свобод.