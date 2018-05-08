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Депутат Всеволод Козловский пожаловался на великолукские маршрутки, в которых можно быть «облаянным» кондукторами

С жалобами на перевозчика ГППО «Славяне» обратился к руководителю областного комитета по транспорту Игорю Сильченкову депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский («Единая Россия»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с критикой парламентарий выступил в ходе заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Депутат отметил, что жалобы на ГППО «Славяне» поступают регулярно. Руководство транспортного комитета обещало пригласить представителей областного Собрания на предприятие, но обещание до сих пор не выполнено. «Автобусы грязные, техническое состояние вызывает много вопросов и нареканий, число транспортных средств явно недостаточно - люди набиваются, как селедки в бочке», - отметил он.

Также Всеволод Козловский заявил, что зачастую непонятна и ценовая политика перевозчика. «Кто-то заходит с немецкой овчаркой и с него не берут денег, а кто-то с маленькой собачкой — и с него требуют 30 рублей. Кроме того, есть большая вероятность быть облаянным кондуктором вместе со своими собаками», - сказал депутат.

Всеволод Козловский призвал транспортный комитет отреагировать на замечания и пообещал в случае отсутствия должных мер привлечь к решению проблемы широкую общественность и транспортную прокуратуру.

Игорь Сильченков назвал выступление депутата эмоциональным и призвал уходить в плоскость конкретики, называя конкретные ситуации, время и маршруты для оперативного реагирования. «В отношении обещаний - каюсь, до сих пор не пригласили», - сказал он, пообещав исправить ситуацию в ближайшее время.