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Количество автомобилей в Псковской области впервые уменьшилось за 5 лет
В Псковской области за 2016 год уменьшилось количество автопарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области.
Общее количество автотранспорта в регионе на сегодняшний день составляет 371 тыс. 466 единиц. Что касается прошлого года - наблюдается тенденция сокращения зарегистрированного на территории области автотранспорта на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2016 года в Псковской области зарегистрировано 372 тыс. 422 автомобиля.
При этом количество автомобилей увеличилось в Пскове - на 4089 единиц и в городе Великие Луки - на 623 единицы.
|
Динамика изменения количества зарегистрированного автотранспорта в Псковской области
|
Начало года
|
Псковская область
|
Псков
|
2011
|
285 тыс. 460 единиц
|
096 тыс. 662 единицы
|
2012
|
321 тыс. 565 единиц
|
098 тыс. 364 единицы
|
2013
|
333 тыс. 913 единиц
|
102 тыс. 183 единицы
|
2014
|
361 тыс. 404 единицы
|
107 тыс. 692 единицы
|
2015
|
370 тыс. 289 единиц
|
114 тыс. 523 единицы
|
2016
|
372 тыс. 424 единицы
|
115 тыс. 343 единицы
|
2017
|
371 тыс. 466 единиц
|
119 тыс. 432 единицы
Источник: Псковская Лента Новостей