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Количество автомобилей в Псковской области впервые уменьшилось за 5 лет

19.01.2017 15:09 ПЛН, Псков

В Псковской области за 2016 год уменьшилось количество автопарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области.

Общее количество автотранспорта в регионе на сегодняшний день составляет 371 тыс. 466 единиц. Что касается прошлого года - наблюдается тенденция сокращения зарегистрированного на территории области автотранспорта на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2016 года в Псковской области зарегистрировано 372 тыс. 422 автомобиля.

При этом количество автомобилей увеличилось в Пскове - на 4089 единиц и в городе Великие Луки - на 623 единицы.

 

Динамика изменения количества зарегистрированного автотранспорта в Псковской области

 

Начало года

Псковская область

Псков

2011

285 тыс. 460 единиц

096 тыс. 662 единицы

2012

321 тыс. 565 единиц

098 тыс. 364 единицы

2013

333 тыс. 913 единиц

102 тыс. 183 единицы

2014

361 тыс. 404 единицы

107 тыс. 692 единицы

2015

370 тыс. 289 единиц

114 тыс. 523 единицы

2016

372 тыс. 424 единицы

115 тыс. 343 единицы

2017

371 тыс. 466 единиц

119 тыс. 432 единицы 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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