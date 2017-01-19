Количество автомобилей в Псковской области впервые уменьшилось за 5 лет

В Псковской области за 2016 год уменьшилось количество автопарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области.

Общее количество автотранспорта в регионе на сегодняшний день составляет 371 тыс. 466 единиц. Что касается прошлого года - наблюдается тенденция сокращения зарегистрированного на территории области автотранспорта на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2016 года в Псковской области зарегистрировано 372 тыс. 422 автомобиля.

При этом количество автомобилей увеличилось в Пскове - на 4089 единиц и в городе Великие Луки - на 623 единицы.

Динамика изменения количества зарегистрированного автотранспорта в Псковской области Начало года Псковская область Псков 2011 285 тыс. 460 единиц 096 тыс. 662 единицы 2012 321 тыс. 565 единиц 098 тыс. 364 единицы 2013 333 тыс. 913 единиц 102 тыс. 183 единицы 2014 361 тыс. 404 единицы 107 тыс. 692 единицы 2015 370 тыс. 289 единиц 114 тыс. 523 единицы 2016 372 тыс. 424 единицы 115 тыс. 343 единицы 2017 371 тыс. 466 единиц 119 тыс. 432 единицы

Источник: Псковская Лента Новостей