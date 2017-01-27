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ГИБДД напоминает псковичам, что за дачу взятки следует наказание

30.01.2017 13:50 ПЛН, Псков

Иногда, совершив грубое нарушение Правил дорожного движения, водитель пытается уйти от ответственности перед законом попыткой «решить вопрос на месте» с инспектором ДПС, чтобы не тратить время на оформление нарушения и не ходить в кассу для оплаты штрафа.
 
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области напоминают, что патрульные автомобили ДПС оснащены видеорегистраторами, которые записывают все происходящее в салоне служебного автомобиля и за его пределами, поэтому склонение сотрудника ГИБДД к получению взятки будет сразу же зафиксировано и в дальнейшем может послужить доказательной базой против взяткодателя и в свою очередь может привести к его задержанию по подозрению в совершении преступления.
 
ГИБДД предупреждает, что дача взятки - это преступное деяние коррупционной направленности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде крупных сумм штрафа, лишения права занимать определенные должности на определенное время и лишение свободы.
 
Наказание за дачу взятки напрямую зависит от переданной денежной суммы и, согласно статье 291 УК РФ, подразделяется на категории. Так, за дачу взятки в размере до 25 тысяч рублей предусмотрены штраф, превышающий ее размер в 15-30 раз, либо принудительные работы (до 3 лет), либо штраф, превышающий в 10 раз размер взятки в совокупности с лишением свободы до 2 лет. За взятку свыше 25 тысяч рублей – штраф, превышающий ее размер в 20 – 40 раз, либо штраф, превышающий в 15 раз размер взятки в совокупности с лишением свободы до 3 лет.
 
Необходимо отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
 
С информацией о ставших известными случаях злоупотребления служебными полномочиями со стороны сотрудников ГИБДД можно обращаться через официальный сайт Госавтоинспекции или по телефону доверия УМВД России по Псковской области: (8112) 59-22-33.

Источник: Псковская Лента Новостей



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