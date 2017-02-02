Производство работ по ямочному ремонту на основных улицах Пскова планируется завершить до 10 февраля

Производство работ по ямочному ремонту на основных улицах Пскова планируется завершить до 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении городского хозяйства Пскова.

До 10 февраля планируется охватить ямочным ремонтом дороги 1 и 2 категории. Производством работа занимаются три организации, выполняющие работы по содержанию улично-дорожной-сети Пскова.

Особую сложность представляет покрытие на улице Яна Фабрициуса, где вместо ямочного ремонта предполагается другое решение.

Источник: Псковская Лента Новостей