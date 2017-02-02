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Производство работ по ямочному ремонту на основных улицах Пскова планируется завершить до 10 февраля
03.02.2017 09:23 ПЛН, Псков
Производство работ по ямочному ремонту на основных улицах Пскова планируется завершить до 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении городского хозяйства Пскова.
До 10 февраля планируется охватить ямочным ремонтом дороги 1 и 2 категории. Производством работа занимаются три организации, выполняющие работы по содержанию улично-дорожной-сети Пскова.
Особую сложность представляет покрытие на улице Яна Фабрициуса, где вместо ямочного ремонта предполагается другое решение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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