АвтоМир / Официально

В 2017 году на дорогах Псковской области отмечено сокращение всех показателей аварийности

В 2017 году на дорогах Псковской области отмечено сокращение всех показателей аварийности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

Так, за 12 месяцев зарегистрировано 1083 ДТП, в которых 125 человек погибли и 1448 получили ранения различной степени тяжести.

Основными видами ДТП явились: столкновения - 377 ДТП (-2,1%); наезды на пешеходов - 290 ДТП (+2,1%); наезд на препятствие - 102 (-10,5%); опрокидывания - 126 ДТП (-29,2%).

Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются нарушения ПДД водителями транспортных средств, и большую обеспокоенность вызывают водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения.

В целом, число дорожно-транспортных происшествий, совершенных непосредственно по вине водителей в состоянии опьянения, сократилось на 9,8% (157 ДТП). Однако рост ДТП данной категории зафиксирован в г. Великие Луки (2-5, +150,0%), Куньинском, Локнянском (1-2, +100,0%), Дновском (3-4, +33,3%), Новосокольническом (4-5, +25,0%), Красногородском (1-3, +200,0%), Островском (9-11, +22,2%), Палкинском (3-7, +133,3%), Пыталовском (2-4, +100,0%), Себежском (4-7, +75,0%), Плюсском (5-7, +40,0%) районах.