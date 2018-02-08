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Правила дорожного движения в России изменятся на период проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил дорожного движения на период проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), сообщает в четверг официальный сайт правительства РФ.

«Правила дорожного движения дополнены положением, в соответствии с которым с 1 июня по 17 июля 2018 года разрешено движение по полосам для маршрутных транспортных средств в населённых пунктах, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, транспортных средств, в которых будут перевозиться официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и АНО "Организационный комитет "Россия-2018"", представители средств массовой информации, другие лица, принимающие участие в чемпионате мира, при наличии аккредитационного свидетельства», - говорится в документе №156 от 13 февраля 2018 года.

Проект постановления был разработан Минтрансом России в соответствии со "Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России", утвержденной распоряжением правительства 27 декабря 2016 года. Правила дорожного движения дополнены положением, в соответствии с которым в населённых пунктах, где пройдут матчи ЧМ-2018, с 1 июня по 17 июля 2018 года будет разрешено движение по полосам для маршрутных транспортных средств, транспорта специальных клиентских групп при наличии аккредитации Оргкомитета по согласованию с МВД России.

К ним относятся официальные делегации FIFA, участники соревнований, персонал FIFA и Оргкомитета «Россия-2018», а также представители средств массовой информации, принимающие участие в чемпионате мира.

«Принятое решение позволит обеспечить исполнение обязательств России по своевременному перемещению отдельных категорий лиц, прибывающих в города-организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», - сообщается на официальном сайте правительства РФ.