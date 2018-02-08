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За последнюю неделю псковские спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП

С 8 по 14 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 10 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц.

Дважды осуществлялась стабилизация транспортного средства. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.