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Новый ГОСТ с 1 июня: синяя разметка и даже зеленая

С 1 июня вступает в силу новый ГОСТ, который вводит новую разметку. Правда, нужно иметь в виду, что пока речь идет именно о ГОСТе, а не о ПДД. А, следовательно, на дорогах ее пока применять нельзя, так как водители просто не смогут понять, что же она означает. Ведь главным документом для автомобилистов являются именно ПДД, а о том, что содержится в ГОСТах, они знать не обязаны.

Новые цвета

Сейчас разметка на дороге может быть четырех цветов: белого, желтого, оранжевого или черного (на так называемой «вертикальной» разметке, например, на столбиках, опорах мостов и пр.). Новый стандарт добавляют сразу три новых цвета разметки:

красный;

зеленый;

синий.

Скорее всего, первые два будут использовать для дублирования дорожных знаков. А вот синий цвет положен для разметки 1.7, которая обозначает границы полос движения в пределах перекрестка.

Кроме того, новый ГОСТ позволяет использовать желтый цвет для самой популярной разметки на дорогах (сплошная, прерывистая и пр.) - предполагается, что разметка желтого цвета будет лучше видна в зимнее время, когда на дорогах может быть снег.

Пешеходный переход без «зебры»

ГОСТ предполагает введение новой разметки для пешеходных переходов - к привычной «зебре» добавится разметка, которая получила кодовое обозначение 1.14.3. Речь идет о тонких полосках по краям перехода. Правда, как подобная разметка будет повышать безопасность, не очень понятно - подобные линии будут хуже видны водителям, да и сама разметка станет стираться гораздо быстрее, чем привычные «зебры».

Остановка общественного транспорта

Сейчас остановки общественного транспорта обозначаются разметкой 1.17, которая представляет собой изломанную линию желтого цвета, идущую параллельно тротуару. Новая разметка с индексом 1.17.2 будет также выглядеть как изломанная линия, но ее начнут наносить перпендикулярно тротуару. В зоне действия разметки нельзя будет парковаться (разрешена только остановка для посадки или высадки пассажиров, да и то если не создается помех для общественного транспорта).

Дмитрий Гайдукевич, auto.mail.ru