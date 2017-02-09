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Нетрезвых водителей задержали в Пскове и Великих Луках

10.02.2017 10:52 ПЛН, Псков

В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре днем 9 февраля на  улице Советской полицейские остановили автомобиль «Фиат». Выяснилось, что управлял иномаркой горожанин 1988 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.  

А в Великолукском районе на АЗС, расположенной на трассе «Балтия»,  за рулем автомашины «Форд» находился нетрезвый 32-летний житель Московской области.  По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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