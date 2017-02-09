Нетрезвых водителей задержали в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре днем 9 февраля на улице Советской полицейские остановили автомобиль «Фиат». Выяснилось, что управлял иномаркой горожанин 1988 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великолукском районе на АЗС, расположенной на трассе «Балтия», за рулем автомашины «Форд» находился нетрезвый 32-летний житель Московской области. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей