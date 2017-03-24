Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...25
«Приору» облили кислотой на ул. Балтийской в Пскове
25.03.2017 13:51 ПЛН, Псков
22 марта автомобиль «Лада Приора» облили кислотой на ул. Балтийской в Пскове у дома №4а. Соответствующие объявления расклеены по подъездам.
Владельцы испорченной машины просят помощи у тех, кто обладает какой-либо информацией о данном неприятном случае. За информацию гарантируется вознаграждение.
В связи с произошедшим местных жителей просят быть бдительными.
Источник: Псковская Лента Новостей
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