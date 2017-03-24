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«Приору» облили кислотой на ул. Балтийской в Пскове

25.03.2017 13:51 ПЛН, Псков

22 марта автомобиль «Лада Приора» облили кислотой на ул. Балтийской в Пскове у дома №4а. Соответствующие объявления расклеены по подъездам.

Владельцы испорченной машины просят помощи у тех, кто обладает какой-либо информацией о данном неприятном случае. За информацию гарантируется вознаграждение.

В связи с произошедшим местных жителей просят быть бдительными. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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