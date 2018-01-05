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Пьяного водителя за рулем иномарки задержали в Пскове

05.01.2018 12:26 ПЛН, Псков

В Пскове дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сегодня ночью на улице Ипподромной полицейские остановили автомобиль «Киа». Выяснилось, что легковушкой управлял 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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