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Пскович угнал «Рено» и попал в ДТП

Сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову установлены лица, подозреваемые в неправомерном завладении транспортными средствами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 9 января от дома по улице Спортивной был совершен угон автомашины «Рено». Вскоре стражи порядка обнаружили эту иномарку с техническими повреждениями на улице Советской. Неизвестный на угнанной машине совершил столкновение с другим автомобилем, после чего с места происшествия скрылся.

По «горячим следам» полицейские установили личность подозреваемого. Это – безработный, ранее неоднократно судимый пскович, 1979 года рождения. По версии следствия, подозреваемый после совместного распития спиртного со своим знакомым в его квартире самовольно взял ключи от автомашины хозяина и уехал.

Однако, далеко уехать злоумышленнику не удалось. В его отношении возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В кратчайшие сроки раскрыт также угон автомашины «ВАЗ», совершенный в Пскове 6 января. Владелец оставил легковушку ненадолго на стоянке в районе Октябрьского проспекта, а когда вернулся, то своей машины не обнаружил. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову, угнанный «ВАЗ» обнаружен. В этом преступлении подозревается 21-летний не работающий житель областного центра. Ведется проверка.