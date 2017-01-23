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В ДТП попали двое псковичей, пытаясь угнать чужой «Опель»

Сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову по подозрению в угоне задержаны двое молодых людей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, вечером 12 марта в областном центре от дома по улице Правды был угнан автомобиль «Опель». Позднее иномарку с техническими повреждениями обнаружили на улице Л.Толстого.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личности граждан, подозреваемых в угоне. Ими оказались 20-летний житель Псковского района и 21-летний житель города Острова. Оба – не работающие, ранее судимые.

По имеющимся данным, они шли по улице Правды и заметили «Опель». Машина была не закрыта, а в замке зажигания остался ключ. Позднее выяснилось, что автовладелец ненадолго зашел к себе домой. Приятели решили воспользоваться оставленной без присмотра автомашиной, чтобы уехать в Остров.

Однако во время движения угонщики не справились с управлением. «Опель» сначала столкнулся с другим автомобилем, а потом в районе перекрестка улиц Вокзальной и Л.Толстого врезался в дерево.

В настоящее время подозреваемые полицией задержаны. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.