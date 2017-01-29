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Четыре машины угодили в кювет на дорогах Псковской области на выходных

30.01.2017 12:14 ПЛН, Псков

В Псковской области на выходных четыре машины угодили в кювет. Одно ДТП унесло жизни двух человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 28 января в 8.35 на 3 км автодороги Неелово - Кудина - Гора - Печоры водитель автомашины «Сузуки Гранд Витара» – мужчина 1957 года рождения - на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель вышеуказанной и пассажир – женщина 1957 года рождения - от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В Дновском районе в субботу около 01.30 на 19 км автодороги Порхов - Дно водитель автомашины «Ауди – 80» 1981 года рождения на прямом участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель автомашины госпитализирован в Порховскую ЦРБ.

29 января в Опочецком районе в 09.55 на 401 км шоссе Санкт-Петербург-Невель водитель «Фольксваген-Гольф» 1953 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель трезв.

В Псковском районе в 10.30 на 2 км дороги Криушино - Щиглицы водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – женщина 1975 года рождения - не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП женщина получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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