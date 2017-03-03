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Женщинам за рулем и деревьям не везло 2 марта в Псковском районе

03.03.2017 11:47 ПЛН, Псков

Женщинам за рулем и деревьям не везло 2 марта в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, 2 марта в Псковском районе в 07.25 на 221 километре дороги Новгород-Псков водитель «Киа Рио», женщина 1969 года рождения, не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет, где совершила наезд на дерево. Пострадала водитель, не госпитализирована. Трезвая.

В Псковском районе в 08.10 на 10 километре дороги Псков - Изборск водитель автомашины «Лексус-GS-300», женщина 1976 года рождения, на прямом участке дороги не справилась с управлением автомашины, съехала в кювет, где совершила наезд на дерево. Пострадала водитель автомашины, не госпитализирована. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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