Женщинам за рулем и деревьям не везло 2 марта в Псковском районе

Женщинам за рулем и деревьям не везло 2 марта в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, 2 марта в Псковском районе в 07.25 на 221 километре дороги Новгород-Псков водитель «Киа Рио», женщина 1969 года рождения, не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет, где совершила наезд на дерево. Пострадала водитель, не госпитализирована. Трезвая.

В Псковском районе в 08.10 на 10 километре дороги Псков - Изборск водитель автомашины «Лексус-GS-300», женщина 1976 года рождения, на прямом участке дороги не справилась с управлением автомашины, съехала в кювет, где совершила наезд на дерево. Пострадала водитель автомашины, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей