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При движении задним ходом водитель «Рено» сбил пенсионерку в Пскове

30.03.2017 12:19 ПЛН, Псков

За прошедшие сутки, 29 марта, на дорогах Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Задержано 5 водителей в нетрезвом состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

29 марта в 14.20 у дома 44 на ул. Кузбасской дивизии в г. Пскове водитель автомашины «Рено Сандеро» - мужчина 1984 года рождения - при движении задним ходом совершил наезд на пешехода - женщину 1933 года рождения.

В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель автомашины трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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