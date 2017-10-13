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Уходивший от погони пьяный водитель «БМВ» «перепахал» улицу Коммунальную в Пскове. ФОТО

14.10.2017 09:41 ПЛН, Псков

Уходивший от погони пьяный водитель «БМВ» «перепахал» улицу Коммунальную в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 05.00 14 октября в полицию от граждан поступило сообщение о том, что водитель «БМВ» разъезжает по Завеличью в состояние опьянения.

Незамедлительно информация была передана по постам, и на улице Максима Горького машина была обнаружена. Сотрудниками ДПС была предпринята попытка остановки транспортного средства, но водитель проигнорировал законные требования инспекторов, продолжил движение на высокой скорости. Была организована погоня за ним.

В результате на улице Коммунальной, у рынка «Нива», водитель «БМВ» врезался в дорожное ограждение и опору ЛЭП. Водитель был задержан. Информация о его состоянии подтвердилась - мужчина был пьян.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

В ходе ДТП никто не пострадал. Серьезные повреждение у машины и дорожной инфраструктуры - снесены два столба.

Источник: Псковская Лента Новостей



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