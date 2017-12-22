Водитель «Опеля» сбил пенсионерку и врезался в «ЗИЛ» в Великолукском районе. ФОТО25 декабря в Великолукском районе произошла авария. В 7.30 житель Великолукского района 1969 года рождения за рулем автомашины «Опель» не справился с управлением и попал в...7
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Водитель «Опеля» сбил пенсионерку и врезался в «ЗИЛ» в Великолукском районе. ФОТО
25.12.2017 14:15 ПЛН, Псков
25 декабря в Великолукском районе произошла авария. В 7.30 житель Великолукского района 1969 года рождения за рулем автомашины «Опель» не справился с управлением и попал в ДТП.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, мужчина сбил пешехода 1939 года рождения. Бабушка находилась на проезжей части перед задней частью автомобиля «ЗИЛ». Водитель иномарки врезался и в грузовик.
В результате аварии пешеход доставлена в больницу, где ей диагностировали перелом плеча.
Источник: Псковская Лента Новостей
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