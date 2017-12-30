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За рулем «Хонды», попавшей в смертельное ДТП на Рижском, находился 20-летний молодой человек

30.12.2017 10:40 ПЛН, Псков

20-летний молодой человек находился за рулем «Хонды», попавшей в смертельное ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 5 часов утра Honda Civic, двигавшаяся по Рижскому проспекту в районе пересечения с улицей Западной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с деревом. В салоне находились четыре человека: два парня 1997 года рождения, один из которых был за рулем, девушка 1999 года рождения. Год рождения еще одного молодого человека устанавливается», - сообщили в ведомстве.

Предположительно, все четверо были в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП три молодых человека погибли, девушка госпитализирована с травмой плеча.

Источник: Псковская Лента Новостей



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