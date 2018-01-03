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Вице-спикер Псковского областного Собрания Валентин Каленский попал в реанимацию после ДТП

05.01.2018 11:03 ПЛН, Псков

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Валентин Каленский находится в реанимации после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 января в Печорском районе.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, медики оценивают состояние Валентина Каленского как тяжелое. 

Напомним, Валентин Каленский родился 24 сентября 1954 года. С 1991 года по настоящее время - председатель Совета Псковского облпотребсоюза. С 2002 года является депутатом Псковского областного Собрания депутатов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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