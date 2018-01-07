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Два ребенка пострадали в ДТП в Псковской области 7 января

08.01.2018 11:31 ПЛН, Псков

Два ребенка пострадали в ДТП в Псковской области 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
 
Так, в 12.00 на 174-м км дороги Ольша - Вележ - Невель водитель автомобиля «Рено Меган Сценик» 1989 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала девочка 2015 года рождения, не госпитализирована. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.
 
В этот же день в 11.30 на 14-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники водитель машины «Тойота Ярис» - женщина 1959 года рождения - не закруглении дороги не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. Пассажирка - девочка 2003 года рождения, которая сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности, - получила ушибы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей



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