Два ребенка пострадали в ДТП в Псковской области 7 января

Два ребенка пострадали в ДТП в Псковской области 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 12.00 на 174-м км дороги Ольша - Вележ - Невель водитель автомобиля «Рено Меган Сценик» 1989 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадала девочка 2015 года рождения, не госпитализирована. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.

В этот же день в 11.30 на 14-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники водитель машины «Тойота Ярис» - женщина 1959 года рождения - не закруглении дороги не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. Пассажирка - девочка 2003 года рождения, которая сидела на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности, - получила ушибы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей