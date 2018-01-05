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Пожилую женщину сбили на железнодорожном переезде в Великих Луках

10 января в 17.30 на железнодорожном переезде «Самара», который располагается на улице Я. Арно в Великих Луках, водитель автомашины «Москвич» 1941 года рождения совершил наезд на пешехода - женщину 1939 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, женщина переходила дорогу по железнодорожному переезду.

В результате ДТП гражданка обратилась в больницу, ей диагностировали ушиб колена. Автомобилист был трезв. По данному факту проводится проверка.