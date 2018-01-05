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Водитель «Дэу Матиз» погиб в ДТП на трассе в Островском районе

В 19.10 15 января произошло ДТП на 338-м км трассы Р-23 в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мужчина 1962 года рождения за рулем автомашины «Дэу Матиз» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель Виваро» под управлением мужчины 1975 года рождения, который буксировал автомобиль «Ниссан» методом частичной погрузки. Водитель «Дэу Матиз» от полученных травм скончался на месте ДТП.

15 января в 00.10 на 21-м км автодороги Заньково - Гривы - Перестрелово в Островском районе водитель автомашины ВАЗ-2109 1982 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, выехал в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в Островскую ЦРБ.